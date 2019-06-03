Bu bayram tarifleri hem lezzetli hem de kilo aldırmıyor

Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Aslıhan Altuntaş, bayramda ikram için hazırlanabilecek hem sağlıklı hem lezzetli tatlı ve içecek tarifleri paylaştı. Az ve sık yeme düzenine geçmek için acele etmeyin Ramazan ayı sonrası beslenme düzeninde bir geçiş süreci olmalıdır. Bu süreç içinde birden az az sık sık beslenme düzenine geçilmemelidir. Bayramda kilo almamak için ilk adım doğru kahvaltı tercihinden geçmektedir. Bayramlarda yapılan ikramların karbonhidrat ağırlıklı olacağı hesap edilerek kahvaltı sebze ve protein ağırlıklı, düşük karbonhidratlı olmalıdır. Gün içindeki 2 ana öğünden biri öğle veya akşam öğünü; yoğurt veya kefir yanında mevsim sebzelerinden oluşan bir salata şeklinde olmalıdır. Diğer öğünde ise ana yemek et/tavuk yemeği ise yanında salata, sebze yemeği ise yanında yoğurt şeklinde 2 çeşitle sınırlı kalmalıdır. Çorba, makarna, ekmek, pilav, kuru baklagillerin karbonhidrat içeriği yüksek besinler olduğu unutulmamalı ve ana öğünlerde tüketimi sınırlanmalıdır. Su tüketimi gün içine yayılmalıdır. Gazlı içeceklerdense soğuk meyve çayları, mineralli sular, maden suları ya da soğuk kahveler tercih edilmelidir.

Ramazan Bayramı’nda misafirlerinizi sağlıklı ikramlarla ağırlayın Serinleten minik pay (Tarif 6 adettir. 1 tanesi 102 kalori değerindedir.) Malzemeler: 30 adet çekilmiş badem, 2 yemek kaşığı kurutulmuş toz hindistancevizi, 2 yemek kaşığı benmari usulü eritilmiş hindistancevizi yağı, 1 su bardağı yağsız yoğurt, 2 tatlı kaşığı bal, 1/2 su bardağı taze doğranmış çilek ve/veya ahududu, 6’lı silikon kek kalıbı. Yapılışı: 1 küçük cam kasede ezilmiş/çekilmiş bademleri, Hindistan cevizi ve Hindistan cevizi yağı ile karıştırın. Kek kalıbına eşit parçalar halinde dağıtın. Diğer kapta yoğurt, bal ve doğranmış meyvelerinizi karıştırın. Kek kalıbına eşit miktarda dağıtın. En üst kısma 1 parça meyveyi koyduktan sonra 6-7 saat kadar dondurucuda bekletin. Minik serinleten tatlınız hazır. Servis yapmadan önce 5-6 dk. oda sıcaklığında bekletebilirsiniz. Meyveli tart (8 dilim büyüklüğünde. 1 dilimi:168 kalori değerindedir.) Malzemeler: 20 adet Mekke hurması, 1 çay bardağı çiğ fındık, 1 çay bardağı çiğ kaju fıstığı,