BU BEKLEYİŞİN SONU NE OLACAK?

Sezon başında ligler yeni bitmişti. Önce “Dünya Kupası başlıyor, transferler sonrasında netleşir” denildi. Dünya Kupası geldi, başladı ve “Turnuva bitsin, ondan sonra her şey netleşecek” söylemleri öne çıktı. 19 Temmuz’da Dünya Kupası sona erdi. Aradan tam 15 gün geçti. Ancak Galatasaray’da hala beklenen hareketlilik yok.

Yönetim, her sezon olduğu gibi yine transfer konusunda geç kalıyor görüntüsü veriyor. Üstelik bu kez hazırlık maçları da kadronun eksiklerini çok net bir şekilde ortaya koydu.

KANATLARDA CİDDİ EKSİK VAR

Geçtiğimiz sezonun ardından Galatasaray’da Noa Lang, Asprilla ve Ahmed Kutucu gibi kanat oyuncularının yanı sıra sağ bek Boey ve takımın yedek forveti Mauro Icardi ile de yollar ayrıldı.

Sadece bu tablo bile kanat bölgesindeki eksikliği ortaya koyuyor.

Mevcut kadroda Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane, Yunus Akgün ve Can Armando Güner bulunuyor. Ancak Can’ın kendisini gösterebilmesi ve düzenli forma şansı bulabilmesi için Süper Lig’den bir takıma, mümkünse oynama garantisiyle kiralanması gerektiğini düşünüyorum.

Bu durumda geriye üç kanat oyuncusu kalıyor.

Geçtiğimiz sezon Noa Lang, Asprilla ve Ahmed Kutucu’nun da bulunduğu bir yapı vardı. Hem nicelik hem de nitelik açısından yeterli görünen bu bölge, bugün aynı seviyede değil. Eksik olduğu açıkça görülen kanat hattına hala takviye yapılmamış olması ciddi bir soru işareti.

ICARDI'NİN YERİ HALA DOLMADI

İkinci büyük problem ise Mauro Icardi'nin ayrılığının ardından forvet bölgesinde yaşanıyor. Icardi’nin yerine henüz bir oyuncu alınmadı. Bana göre Galatasaray’ın sadece bir santrfor değil, aynı zamanda hücum aksiyonlarını yönlendirecek bir oyuncuya da ihtiyacı var.

Dries Mertens’in ayrılığından bu yana Galatasaray’da bu özelliklere sahip bir isim de yok. Mertens gittikten sonra o rol hala doldurulamadı.

Dolayısıyla hücum hattında iki ayrı eksikten bahsediyoruz: Icardi’nin yerine bir forvet ve Mertens’in bıraktığı yaratıcı rolü üstlenecek bir oyuncu.

SAVUNMADA DA SORU İŞARETLERİ VAR

Orta sahada Ugochukwu hamlesiyle birlikte belirli ölçüde rahatlama sağlandı. Bu bölümü şimdilik geçiyorum.

Ancak savunmada da ciddi soru işaretleri bulunuyor.

Abdülkerim Bardakcı’nın arkasında hala yeterli bir alternatif yok. Bu bölgenin Lemina ile tamamlanması planlanıyor gibi görünüyor. Peki Davinson Sanchez’in alternatifi kim?

Arda Ünyay mı?

Bana göre kesinlikle yeterli değil. Kaan Ayhan’ı da stoper bölgesinde sayısal alternatif olarak değerlendirebiliriz ancak Şampiyonlar Ligi seviyesinde uzun bir sezonu yalnızca bu alternatiflerle götürmek kolay değil.

Dolayısıyla Galatasaray’ın en az dört oyuncuya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.

Kanat, forvet, yaratıcı hücum oyuncusu ve stoper...

Bunları yaparken bir başka önemli detay daha var: Yabancı oyuncu kuralı.

Galatasaray’ın bu transferleri gerçekleştirirken aynı zamanda kadrodaki yabancı sayısını da çok iyi yönetmesi gerekiyor. Yani burada sadece para harcamak değil, çok iyi bir mühendislik yapmak gerekiyor.

RENNES MAÇINDA BÜYÜK TEPKİ!

Rennes maçında Galatasaray taraftarı da artık isyan bayrağını açtı. “Dursun Özbek, transferler nerede?” tezahüratları tribünlerde yankılandı. Karşılaşma boyunca yönetimi eleştiren tepkiler de sık sık duyuldu.

Elbette transfer döneminin kapanmasına hala bir ay var. Ancak transferi yapmak başka, oyuncunun takıma katılması başka, antrenmanlara başlaması ve takımın sistemine adapte olması ise bambaşka bir süreç.

Üstelik bu sezon Şampiyonlar Ligi takvimi de daha erken başlıyor. Galatasaray’ın ilk Şampiyonlar Ligi maçının 8 Eylül’de oynanacak olması, takımın hazır hale gelmesi açısından süreyi daha da kısaltıyor.

Geçtiğimiz sezon ilk Şampiyonlar Ligi maçında Eintracht Frankfurt karşısında alınan 5-1’lik mağlubiyeti hatırlıyoruz. Takım hazır değildi.

Şimdi ise ilk maç daha erken ve mevcut kadroda şu an ciddi eksikler bulunuyor.

Dolayısıyla Galatasaray’ın işi kolay değil.

HAZIRLIK MAÇLARI 'SOS' VERDİ!

Hazırlık maçlarındaki görüntü de aslında bu endişeleri destekliyor.

Galatasaray savunması net şekilde alarm veriyor. Orta sahada Lemina ve Torreira’nın henüz istenilen seviyede birlikte oynayamaması da takımın dengesini etkileyen faktörlerden biri.

Sarı-kırmızılılar Monza’ya 2-0, Venezia’ya ise 3-0 mağlup oldu. Rennes karşısında da 3-2 geriye düşen Galatasaray, karşılaşmanın son bölümünde kazanılan penaltıyla 3-3’lük beraberliği kurtardı.

Şimdi sırada Villarreal var.

Daha iyi bir kadroyla sahaya çıkılması bekleniyor. Ancak savunmadaki sorunların kısa sürede çözülmesi kolay görünmüyor.

Transferler tamamlanmış değil.

Üstelik medyada gündeme gelen isimlere baktığımızda Galatasaray’ın çok yüksekten uçtuğunu görüyoruz.

Manchester United’dan Bruno Fernandes ismi gündeme geldi. Ancak bana göre bu transfer oldukça zor.

70-80 milyon euro bonservis bedeli ve 15-20 milyon euro seviyesinde bir maaş maliyeti söz konusu olabilir. Bu şartlarda transferin gerçekleşmesi kolay değil.

Bir diğer sürekli gündeme getirilen isim ise Aleksey Batrakov...

Rusya’da forma giyen ve Avrupa piyasasının uzağında bulunan bir oyuncudan bahsediyoruz. Rusya Ligi elbette kendi içerisinde bir rekabet barındırıyor ancak Avrupa'nın üst düzey ligleriyle kıyaslandığında ne kadar tatmin edici veri sunduğu tartışılır.

HAREKET, HAREKET, HAREKET!

Özetle...

Galatasaray’ın önünde bir ay var. Ancak bu bir ayın çok iyi kullanılması gerekiyor.

Eksikler ortada. Hazırlık maçları alarm veriyor. Taraftarın sabrı tükenmeye başlıyor. Şampiyonlar Ligi bu sezon daha erken başlıyor.

Artık beklemenin değil, harekete geçmenin zamanı.

Doğru oyuncuyu bulmak elbette kolay değil. Ancak Galatasaray’ın hem bugünü hem de geleceği düşünerek, yabancı kuralını ve UEFA kriterlerini de hesaba katarak kadrosunu güçlendirmesi gerekiyor.

Çünkü zaman daralıyor.

Hareket, hareket, hareket...