Sağlıkta gururlandıran hafta: Dünyanın konuşacağı 3 tıbbi başarı Türkiye'den geldi

İlk haber, Hacettepe Üniversitesi'nden geldi. Anne karnındaki 26 haftalık bir bebeğe, Türkiye'de ilk kez fetoskopik yani kapalı yöntemle nöral tüp defekti ameliyatı yapıldı. Yaklaşık 6,5 saat süren operasyonun başarısı, yalnızca bir cerrahi teknik başarısı olarak değerlendirilmemeli. Çünkü bu girişim, henüz dünyaya gelmemiş bir bebeğin yaşamını ve yaşam kalitesini değiştirebilecek bir müdahale anlamına geliyor.

TÜRKİYE'DE BİR İLK KONUMUNDA

Daha da önemlisi, Hacettepe Üniversitesi artık hem açık hem de kapalı fetal cerrahiyi uygulayabilen Türkiye'deki ilk merkez konumunda. Bu, ülkemizin yalnızca tedaviyi takip eden değil, ileri düzey tıbbi uygulamaları gerçekleştirebilen merkezlere sahip olduğunu gösteren önemli bir gelişme.

Dünyaca tanınan uzmanlarla kurulan uluslararası iş birlikleri de Türk tıbbının küresel bilim ağının aktif bir parçası olduğunun göstergesi.

KALP KRİZİNİ 10 DAKİKADA TESPİT EDEN PROJE

İkinci umut verici gelişme Bolu'dan geldi. Doç. Dr. Özgür Mehmet Yis'in geliştirdiği mikroRNA tabanlı optik biyosensör projesi, kalp krizinin tanısında devrim niteliğinde bir değişim vaat ediyor. Bugün bir hastanın kalp krizi geçirip geçirmediğinin kesinleşmesi için saatler süren laboratuvar süreçleri gerekiyor. Oysa geliştirilen sistem, bu süreyi yaklaşık 10 dakikaya indirmeyi hedefliyor.

Belki de en çarpıcı tarafı, cihazın hastane dışında da kullanılabilecek olması. Parmak ucundan alınacak küçük bir kan örneğiyle ambulansta, hatta olay yerinde dakikalar içinde sonuç alınabilmesi, özellikle kalp krizinde "altın saat" olarak bilinen kritik zamanın çok daha etkin kullanılmasını sağlayabilir.

Tıpta bazen dakikalar değil, saniyeler hayat kurtarır. Böyle bir teknolojinin geliştirilmesi yalnızca bilimsel değil, toplumsal açıdan da büyük bir kazanımdır.

"UYUTAN İPLİK" PROJESİ DÜNYADA SES GETİRECEK

Haftanın üçüncü haberi ise Bursa Teknik Üniversitesi'nden geldi. İlk bakışta adı bile merak uyandıran "Uyutan İplik" projesi, aslında tekstil ile tıbbın buluştuğu yenilikçi bir yaklaşımı temsil ediyor. Doğal bileşenlerle zenginleştirilen özel ipliklerin yastık kılıfı, çarşaf veya pijama gibi ürünlerde kullanılarak koku ve cilt yoluyla kontrollü etki oluşturması hedefleniyor.

Elbette bu ürünlerin klinik etkinliği bilimsel çalışmalar tamamlandıktan sonra netleşecek. Ancak projenin asıl değeri, sağlık sorunlarına disiplinler arası çözümler geliştirme anlayışında yatıyor.

Tıp artık yalnızca ilaçlardan ve ameliyathanelerden ibaret değil; mühendislik, biyoteknoloji, tekstil ve yapay zeka gibi farklı alanlarla birlikte gelişiyor.

Bu üç haberin ortak mesajı açık: Türkiye'de bilim üretiliyor. Üstelik yalnızca akademik yayın yapmak için değil, insanların hayatına doğrudan dokunacak çözümler geliştirmek amacıyla çalışılıyor. Elbette yapılacak çok iş, aşılacak çok engel var. Ancak sağlık alanındaki bu tür başarılar, genç araştırmacılara ilham vermesi ve topluma güven aşılaması bakımından en az bilimsel sonuçları kadar değerli.

Bilim çoğu zaman manşetlere sessizce çıkar. Fakat o sessizliğin ardında yıllarca süren emek, binlerce saatlik laboratuvar çalışması ve onlarca insanın ortak gayreti vardır.

Bu hafta Türkiye'den gelen haberler bize bir kez daha gösterdi ki; umut bazen anne karnında yapılan bir ameliyatta, bazen ambulansa sığacak kadar küçük bir cihazda, bazen de bir ipliğin liflerinde filizlenebiliyor.

Ve belki de en güzel haber, bütün bunların Türkiye'de gerçekleştiriliyor olmasıdır.