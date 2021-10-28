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Bu besinler mutluluk veriyor!

28.10.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı beslenme kadar mutluluk verme özellikleriyle de dikkat çeken besinler, demir, aminoasit, seratonin ve melatonin gibi etkileriyle kişilerin kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olur. Konu hakkında bilgi veren Diyetisyen Elif Bilgin Baş, tek tip beslenmekten uzaklaşmaya da yardımcı olan bu besinler sayesinde kişilerin daha mutlu hissedebileceklerini söyledi. İşte mutluluk veren besinler...

Bu besinler mutluluk veriyor!

Besinler, kişilerin yeme ihtiyacını karşılayarak yaşamlarını devam ettirmelerini sağlar. Görevi bununla sınırlı kalmayan sebze ve meyvelerden bazıları içerdikleri besin değerleri sayesinde farklı faydalar da sağlar. Bu faydalardan biri de kişileri mutlu etmektir. İşte içindeki değerlerle kişilere mutluluk veren o besinler...

MUTLULUK VEREN BESİNLER

Turunçgiller, mandalina, portakal, yeşil biber, yaban mersini, gojiberry, kuşburnu ve daha neler neler! İşte tüketildiğinde mutluluk veren besinlerin listesi:

Triptofan içeren besinler: Triptofan vücudun üretemediği temel bir aminoasittir. Hem seratonin hem de melatonin üretiminde görev alır. En çok triptofan içeren besin hindi olmakla birlikte, tavuk eti, dana eti, esmer pirinç, fındık, balık, süt, yumurtadır. Kırmızı et, karaciğer, kabuklu deniz ürünleri, süt, yoğurt, peynir, yumurta balık en iyi kaynaklardır. Folik asit, fasulye, avakado, ıspanak, brokoli de bol miktarda bulunur.

Magnezyum içeren besinler: Karabuğday, yulaf, keten, tohumu, yulaf, tahin, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, ıspanak badem, çavdar unu, ton balığı yüksek içeren kaynaklardır.

Demir içeren besinler: Proteinden zengin besinler özellikle sırasıyla sakatatlar, dana eti, koyun eti ve tavuk eti hem demirden zengin besinlerdir hem de içerdikleri demir emilimi yüksektir. Etlerden başka iyi pişmiş olan kurubaklagiller, soya fasulyesi, yumurta, kuru meyveler ( özellikle kuru üzüm, kuru kayısı ), pekmez, yeşil sebzeler ( ıspanak ), fındık, fıstık, susam, tahin gibi yiyecekler demirden zengindir. C vitamini demir emilimini artırdığı için demirden zengin olan besinlerle C vitamini birlikte tüketilmelidir. Yumurtanın portakal suyu veya domatesle birlikte tüketilmesi, köftenin salata ile tüketilmesi örnek olarak verilebilir. Yani mutlu olmak için yeterli ve dengeli beslenmek gerekiyor. Tek tip beslenmek yerine her besinden mutlaka tüketilmelidir.

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