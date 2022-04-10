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Bu besinlerin fazlası zarar! İşte fazla tüketildiğinde ölüme kadar götüren 5 besin...

10.04.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı besinler fazla tüketildiğinde sağlığa yararından çok zararı bulunuyor ve hatta sonucu ölümle bitiyor. Bu tür yiyeceklerin tüketimi konusunda daha dikkatli olunması gerekiyor. İşte fazla tüketildiğinde ölüme kadar götüren o besinler...

Bu besinlerin fazlası zarar! İşte fazla tüketildiğinde ölüme kadar götüren 5 besin...

Severek tüketilen o besinlerin fazlasının, insan vücuduna ciddi olumsuz etkileri bulunuyor. İşte fazla tüketildiğinde ölüme kadar götüren 5 besin...

BAL

5 yemek kaşığı pastörize edilmemiş bal içerdiği granoya toksin nedeni ile ölümcül olabilir. Üstelik zehirlenmelerine de yol açabilir. Bazı bireylerin alerjisini tetikleyebilir.

Bu besinlerin fazlası zarar! İşte fazla tüketildiğinde ölüme kadar götüren 5 besin...

PATATES

120 gram bozulmuş patates kabuğu yenilirse sinir sistemi tamamen kapanır ve ölümle sonuçlanır. Patates kabuğundaki siyahlıklara dikkat edilmeli.

Bu besinlerin fazlası zarar! İşte fazla tüketildiğinde ölüme kadar götüren 5 besin...

TARÇIN

Yemeklerin, tatlıların ve içeceklerin vazgeçilmezi tarçından 40 kaşık tüketirseniz; benzaldehit zehirlenmesi sonucu hayatınızı kaybedebilirsiniz. Bu nedenle yetecek kadarını değerlendirmeye çalışın.

Bu besinlerin fazlası zarar! İşte fazla tüketildiğinde ölüme kadar götüren 5 besin...

ELMA ÇEKİRDEĞİ

Elma çekirdeğinin içerisinde bir çeşit karbonhidrat olan pektin gazı vardır. Bu gaz, mide delinmesinden bağırsaklarda gaz birikmesine kadar birçok soruna yol açabilir. Öte yandan bazı kişilerde alerji yapabilir. Elmanın fazlasına karşı dikkatli olunmalı.

Bu besinlerin fazlası zarar! İşte fazla tüketildiğinde ölüme kadar götüren 5 besin...

TON BALIĞI

Ton balığının içerisindeki civa; fazla tüketildiğinde vücutta tolere edilemeyerek zehirlenmeye yol açabilir. Diyet yapanların bu konuda dikkat etmesi gerekir.

Bu besinlerin fazlası zarar! İşte fazla tüketildiğinde ölüme kadar götüren 5 besin...


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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme
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