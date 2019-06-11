YEMEK

Bu bilgileri öğrendikten sonra muz yemekten vazgeçebilirsiniz

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.06.2019 11:42 | Son Güncelleme

Harika bir atıştırmalık olan muz, asla yememeniz gereken bir yiyecek değil, fakat bazı bünyelerde alerjik reaksiyon yaratabilir.

Bu bilgileri öğrendikten sonra muz yemekten vazgeçebilirsiniz

Glisemik indeks değerinden dolayı şeker hastalarının mesafeli durması gereken bir meyve olan muz, sağlıklı bünyelerde miktar olarak doğru tüketildiğinde olumlu etkiler gösterse de bazı bünyelerde aşırı tüketilince zararlı bir hale dönüşebiliyor.

Muzun kalori oranı diğer meyvelere oranla daha yüksektir. İyi bir atıştırmalık olsa da diyet yapanlar için çok uygun olduğu söylenemez.

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Muzlar, az miktarda tüketildiğinde kalbiniz için iyidir ancak çok fazla muz yediğinizde hiperkalemi gelişebilir. Bu, kanda çok fazla potasyum olduğu anlamına gelir. Hiperkalemi düzensiz kalp atışı, kas zayıflığı ve geçici felce neden olabilir.

Böbrek hastalığınız varsa ve potasyum takviyesi alıyorsanız muz yememeniz tavsiye edilir.

Mavi peynir ve permasan gibi peynir çeşitlerine karşı alerjiniz varsa, tiramin duyarlılığına sahip olabilirsiniz. Tiramin, doğal olarak peynir yönünden zengin yiyeceklerde bulunur. Muz da bu yiyeceklerin arasındadır.

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Muz yedikten sonra uykunuz geliyorsa triptofanın etkilerini hissediyor olabilirsiniz. Triptofan, zihinsel süreçleri ve reaksiyon süreçlerini yavaşlatır.

Muz ve muz kabuğu, dişler için sağlıklı olabilir ancak içinde bulunan nişasta ve şeker, uzun süre dişlerin üzerinde kaldığında ağızdaki pH seviyesini geçici olarak değiştirebilir ve diş yüzeyini aşındırabilir.

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B6 vitamini alıyorsanız ve aynı zamanda çok fazla muz yerseniz, sinirlerinize zarar verebilirsiniz.

Muz yedikten sonra karın ağrısı yaşıyor musunuz? Bunun birkaç olası nedeni var. Yediğiniz muzun olgun olduğundan emin olun. Olgunlaşmamış muzlar nişastadır ve vücudunuz bu kadar fazla nişastayı sindirmek için zorlanır. Olgunlaşmış muz yedikten sonra mide ve karın ağrısı yaşıyorsanız bu alerjinin bir göstergesi olabilir. Aynı zamanda gastrointestinal bir bozukluktan veya enfeksiyondan da meydana gelebilir.

Eğer düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız muz tüketmeden önce muhakkak doktorunuza danışın. Herhangi bir sağlık probleminiz yoksa da muz tüketirken miktarını kontrol altında tutarak çok daha sağlıklı kalabilirsiniz.


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