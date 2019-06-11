Bu bilgileri öğrendikten sonra muz yemekten vazgeçebilirsiniz

Glisemik indeks değerinden dolayı şeker hastalarının mesafeli durması gereken bir meyve olan muz, sağlıklı bünyelerde miktar olarak doğru tüketildiğinde olumlu etkiler gösterse de bazı bünyelerde aşırı tüketilince zararlı bir hale dönüşebiliyor.

Muzun kalori oranı diğer meyvelere oranla daha yüksektir. İyi bir atıştırmalık olsa da diyet yapanlar için çok uygun olduğu söylenemez.

Muzlar, az miktarda tüketildiğinde kalbiniz için iyidir ancak çok fazla muz yediğinizde hiperkalemi gelişebilir. Bu, kanda çok fazla potasyum olduğu anlamına gelir. Hiperkalemi düzensiz kalp atışı, kas zayıflığı ve geçici felce neden olabilir.

Böbrek hastalığınız varsa ve potasyum takviyesi alıyorsanız muz yememeniz tavsiye edilir.

Mavi peynir ve permasan gibi peynir çeşitlerine karşı alerjiniz varsa, tiramin duyarlılığına sahip olabilirsiniz. Tiramin, doğal olarak peynir yönünden zengin yiyeceklerde bulunur. Muz da bu yiyeceklerin arasındadır.

Muz yedikten sonra uykunuz geliyorsa triptofanın etkilerini hissediyor olabilirsiniz. Triptofan, zihinsel süreçleri ve reaksiyon süreçlerini yavaşlatır.