Bu çocuğun kış mevsimine alerjisi var!

Pek çok insan farklı farklı alerji türlerine sahip. Bazılarının evcil hayvanlara alerjisi varken, bazıları ise bazı besinlere karşı alerjik reaksiyon gösterebiliyor. Bunun yanı sıra, güneş alerjisi olan insanları da duymuşsunuzdur. Ancak daha önce hiç kış mevsime alerjisi olan birini duydunuz mu? 7 yaşındaki Tommy Leitch soğuk alerjisi nedeniyle, kış mevsimi hastanede geçiriyor.





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