Bu çocuğun kış mevsimine alerjisi var!

Pek çok insan farklı farklı alerji türlerine sahip. Bazılarının evcil hayvanlara alerjisi varken, bazıları ise bazı besinlere karşı alerjik reaksiyon gösterebiliyor. Bunun yanı sıra, güneş alerjisi olan insanları da duymuşsunuzdur. Ancak daha önce hiç kış mevsime alerjisi olan birini duydunuz mu? 7 yaşındaki Tommy Leitch soğuk alerjisi nedeniyle, kış mevsimi hastanede geçiriyor.
Erken fark edilmezse ucu ölüme gidiyor! Korunmanın 6 yoluysa...
29 Ekim tatili için en güzel rotalar
Dikkat! Uzun süre aynı pozisyonda kalıyorsanız...
Yer: Gaziantep! Roma dönemine ait heykel ve mezar stelleri bulundu
Kadıköy’de silah sesleri! Emekli deniz subayı ölü bulundu
Eski köle adası şimdilerde turistlerin gözdesi oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum