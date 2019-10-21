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Bu çocuğun kış mevsimine alerjisi var!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 21.10.2019 09:57 | Son Güncelleme

Bazılarımızın toza bazılarımızın polene alerjisi var. Bunlardan korunmak ya da kurtulmak kolayken kış mevsimine alerjiniz olsaydı ne yapardınız? İşte o garip rahatsızlığa sahip 7 yaşındaki çocuk...

Pek çok insan farklı farklı alerji türlerine sahip. Bazılarının evcil hayvanlara alerjisi varken, bazıları ise bazı besinlere karşı alerjik reaksiyon gösterebiliyor. Bunun yanı sıra, güneş alerjisi olan insanları da duymuşsunuzdur. Ancak daha önce hiç kış mevsime alerjisi olan birini duydunuz mu? 7 yaşındaki Tommy Leitch soğuk alerjisi nedeniyle, kış mevsimi hastanede geçiriyor.

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