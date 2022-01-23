Bu da mı olacaktı? Galatasaray'a küme düşme sorusu soruldu!

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Trabzonspor maçı sonrası konuştu. Taraftarların hiç alışık olmadığı bir sırada bulunan Galatasaray, küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını 3'e düşürdü. Bu olayın yaşanmasının ardından bir muhabir Torrent'e bu durumu sordu.

"DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZA İNANIYORUM"

"Küme düşme hattınızla aradaki fark 3'e düştü. Ciddi ciddi küme düşme ihtimali konuşuluyor, ne yapacaksınız? 3 maçtır puanınız yok. sorusunu yanıtlayan Torrent, "Biz burada 10. günümüzü yaşıyoruz. 10 gün içinde 3 maç yaptık. Takım ne kadar gelişebilecekse o kadar gelişim sağladı. 7-8 tane yabancıyla oynamaya alışmış takımlar. Biz 7-8 Türk ile oynuyoruz ve kaliteli oyuncular. Bu farklı sebeplerden dolayı çok eksiğimiz var. Şimdi 2 haftamız daha var oyuncuların dönmesi için. Bugün Babel ve Feghouli geri geldi. Muhammed de geri gelmek üzere. Takımı beğendim. Sonuç istediğimiz gibi değili. Daha gelişmeler olacaktır. 15 günü düzgün antrenman yaparak geçireceğiz. Maçtan sonraki gün antrenman yapmazsınız. Kendine gelme çalışması olur sadece. Futbol böyle ışığı açtım çalışsın, ışığı kapadım çalışmasın değil. Zamana ihtiyacım var. Bunu bilerek geldik. Galatasaray gibi büyük bir kulüp böyle şeyi kabul etmiyoruz. Kesinlikle kabul etmemeli. Biz küme düşeceğiz diye negatif şeylere odaklanmak yerine pozitiflere odaklanalım. Puanlar kazanalım ve sonra devam edelim. Bugün iyi hislerim oldu. Doğru yolda olduğumuza inanıyorum." dedi.

"EKSİKLER GELİNCE DÜZELECEĞİZ"

Sonuçların değişeceğini söyleyen Torrent "Sonuçlar ile ilgili baskı hissetmiyorum. Gerçekliği görüyorum. Belli bir yaşta ve deneyimdeyim. Çok sorumlu hissediyorum kendimi. Bu sorumlulukla yoğun ve hızlı bir şekilde takımı dönüştürmek istiyorum. Öncelikle baskı hiç kimse için iyi değil, oyuncular için de. Ben taraftarlarımızın her zaman oyuncularımıza destek olmalarını istiyorum. Çünkü hep birlikte çok daha güçlüyüz. Neredeyse bizim arkamızdaydı taraftar. Oyuncular uçuyordu. Benim sahip olduğum şey ise sorumluluk. Son 3 maçtaki olan şeylerle ilgili kendimi sorumlu hissediyorum. Ben, çalışanlarımız, oyuncularımız damarlarımızdaki son damlaya kadar çalışıyoruz. 12 saat çalışıyoruz tesiste. Daha fazla çalışmak imkansız. Bize çalışmıyorsunuz diyorlar. Bazı şeyleri kontrol edemezsiniz, son gol gibi. O zaman yapacağımız şey de oyunculara en yakın şekilde durmak, yardımcı olmak, destek olmak. Hissetsinler. Hep birlikte olduğumuz zaman daha iyi çalışmalar elde edeceğimiz." ifadelerini kullandı.

"KADRODAN ÇOK MEMNUNUM AMA ZAMAN"

Zamana ihtiyacı oldukları söyleyen Torrent "Belli bir stil içerisinde oynamak için zamana ihtiyacımız var. Son 10 gün içerisinde çok eksiğimiz var. Onların belli alışkanlıkları var ve belli oyun modelinde düşünüyorlar. Bizim şu anda herkesin iyiliği için en kısa vadede puan kazanmak. Daha iyi oyuncuya ihtiyacınız yok daha iyi stil için, farklı bir seviyede ve kalitede oyunculara ihtiyacım olabilir. Galatasaray'ın şu anki kadrosundan çok memnunum. Şu anda oyuncuların özelliklerine alışması ve performans alması gereken kişi benim. Sezon öncesi dönem olsa belli bir stilden, farklı şeylerden bahsedebiliriz. Şu anda yapabileceğimiz tek şey en yakındaki maça odaklanmak ve sonrakine odaklanmak." dedi.

"KARARIMDAN ÇOK MEMNUNUM"

Futbolun zor bir oyun olduğunu vurgulayan İspanyol teknik adam "Futbol çok karışık bir oyundur. Çok net bir örnek vermeliyim. Eve gidip ışığı açarsın açılır, kaparsın kapanır. Futbol böyle bir şey değil. Dünya üzerinde hiçbir antrenör gelip değiştireceğim diyemez. Bugün maçı kazanabilirdik. Nasıl oynadık? Daha iyi oynayabilirdik. Doğru yoldayız. Agresiflik, tutku, yoğunluk olarak doğru yoldayız. 20 gün sonra olacak diyemem ben size. Ben bahane falan da bulmak istemiyorum. Gerçekleri ortaya koymak istiyorum. Buraya geliyoruz. Sonra antrenmana başlıyoruz. Çift antrenman yaptık. Tüm takım olarak yaptığımız antrenman sayısı 5'tir. Bakıyoruz ki Arda, Feghouli, Babel, Diagne dışarıda. Forvet eksiğimiz var. Halil 10 numara normalde, 9 oynuyor. Meydan okumayı kabul ederek geldim ben. Ben çok memnunum bu kararımdan dolayı. Galatasaray, sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da en büyük kulüplerinden biri. Baskı beni etkilemiyor. Çok inanılmaz bir sorumluluk. Galatasaray çok daha iyi olsun diye uğraşıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

