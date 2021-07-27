"Bu da mı yaşanmış?" dedirten ve Türk futbol tarihine geçen en absürt/ilginç olaylar

Ülkemizin futbol geçmişinde sayısız değişik ana tanıklık ettik. Belki yaşandığı dönemde o anın hissiyatıyla objektif bir bakış açısıyla yaklaşamadık belki ama aradan geçen zamanın ardından neredeyse hepsini güler yüzle anar olduk.

1. TOMBALA

2003 yılında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında fileleri havalandıran Fransız futbolcu Pascal Nouma, gol sevincini elini şortunun içine götürerek yaşamıştı. Bu hareketin ardından kontratı tek taraflı olarak feshedilen oyuncu aynı zamanda 7 ay futboldan men cezası almış ve teknik olarak futbol hayatı bitmişti.

2. RECEP'TEN MÜTHİŞ GOL

Röveşata, hiç şüphesiz bu oyunun en estetik görünen gollerinden biri, ancak kendi kalenize attığınızda o kadar da zarif durmuyor. 1990 yılında oynanan Beşiktaş-Malmö maçında Recep Çetin kendi kalesine öyle harika bir gol attı ki, görenler bir an tereddüde düşüp, rakip fileler mi havalandı diye bakmak zorunda kaldı.

3. HAKEM OYNA DİYOR

Bu cümlenin devamını bilmeyen pek yoktur herhalde? 2008 yılında Çaykur Rizespor maçında, oyuncu Can Cumhur Bozacı, faule maruz kaldığını düşünürken yan hakemin "oyna, devam et" anlamında el hareketi yapması üzerine dizlerinin üzerinde çiftetelli oynamaya başladı. Cumhur'un bu tavrının Türk hakemlerine dair en sağlam protestolardan olduğunu söylemek mümkün.

4. BURSA'DAN GOL HABERİ

2009-2010 sezonunda şampiyonluk düğümünün çözülmesi son maça kalmıştı. Fenerbahçe kendi evinde Trabzonspor'u ağırlarken diğer şampiyonluk adayı Bursaspor, evinde Beşiktaş'ı konuk ediyordu. Maçın son dakikalarında stadyumda yanlış bir anons geçildi ve Beşiktaş'ın gol atarak beraberliği yakaladığı söylendi. Bitiş düdüğüyle birlikte şampiyon olduklarını düşünüp sahaya dökülen Fenerbahçe taraftarları durumun çok başka olduğunu anladıklarında, timsah yürüyüşü yaptıklarıyla kaldılar.

5. HAKEME KIRMIZI KART

2016 yılında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ve Trabzonspor arasında oynanan maçta hakem Deniz Ateş Bitnel, peş peşe hatalı kararlar vermiş, hem Trabzonsporlu oyuncuları hem de maçı izleyen herkesi çileden çıkarmıştı. Yorumcuların haksız olduğu yönünde birleştiği bir penaltı kararı sonrası, o dönem bordo mavililerde forma giyen Salih Dursun, Bitnel'in elindeki kırmızı kartı almış ve hakeme göstermişti. Skandal yönetiminin ardından genelde alt liglerde maç yöneten Deniz Ateş Bitnel 2019 yılında hakemliği bıraktı.



