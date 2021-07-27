SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. "Bu da mı yaşanmış?" dedirten ve Türk futbol tarihine geçen en absürt/ilginç olaylar

"Bu da mı yaşanmış?" dedirten ve Türk futbol tarihine geçen en absürt/ilginç olaylar

27.07.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig tarihinde pek çok enteresan olay yaşandı ve bunlar hiçbir futbolseverin aklından çıkmadı. Bunların bazıları yüzümüzde bir tebessüm bırakırken bazıları taraftarların acı hatıralarının su yüzüne çıkmasına neden oldu. Gelin, ligimizde yaşanan unutulmaz ve ilginç anlara hep birlikte bakalım.

"Bu da mı yaşanmış?" dedirten ve Türk futbol tarihine geçen en absürt/ilginç olaylar

Ülkemizin futbol geçmişinde sayısız değişik ana tanıklık ettik. Belki yaşandığı dönemde o anın hissiyatıyla objektif bir bakış açısıyla yaklaşamadık belki ama aradan geçen zamanın ardından neredeyse hepsini güler yüzle anar olduk.

1. TOMBALA

2003 yılında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında fileleri havalandıran Fransız futbolcu Pascal Nouma, gol sevincini elini şortunun içine götürerek yaşamıştı. Bu hareketin ardından kontratı tek taraflı olarak feshedilen oyuncu aynı zamanda 7 ay futboldan men cezası almış ve teknik olarak futbol hayatı bitmişti.

2. RECEP'TEN MÜTHİŞ GOL

Röveşata, hiç şüphesiz bu oyunun en estetik görünen gollerinden biri, ancak kendi kalenize attığınızda o kadar da zarif durmuyor. 1990 yılında oynanan Beşiktaş-Malmö maçında Recep Çetin kendi kalesine öyle harika bir gol attı ki, görenler bir an tereddüde düşüp, rakip fileler mi havalandı diye bakmak zorunda kaldı.

3. HAKEM OYNA DİYOR

Bu cümlenin devamını bilmeyen pek yoktur herhalde? 2008 yılında Çaykur Rizespor maçında, oyuncu Can Cumhur Bozacı, faule maruz kaldığını düşünürken yan hakemin "oyna, devam et" anlamında el hareketi yapması üzerine dizlerinin üzerinde çiftetelli oynamaya başladı. Cumhur'un bu tavrının Türk hakemlerine dair en sağlam protestolardan olduğunu söylemek mümkün.

4. BURSA'DAN GOL HABERİ

2009-2010 sezonunda şampiyonluk düğümünün çözülmesi son maça kalmıştı. Fenerbahçe kendi evinde Trabzonspor'u ağırlarken diğer şampiyonluk adayı Bursaspor, evinde Beşiktaş'ı konuk ediyordu. Maçın son dakikalarında stadyumda yanlış bir anons geçildi ve Beşiktaş'ın gol atarak beraberliği yakaladığı söylendi. Bitiş düdüğüyle birlikte şampiyon olduklarını düşünüp sahaya dökülen Fenerbahçe taraftarları durumun çok başka olduğunu anladıklarında, timsah yürüyüşü yaptıklarıyla kaldılar.

5. HAKEME KIRMIZI KART

2016 yılında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ve Trabzonspor arasında oynanan maçta hakem Deniz Ateş Bitnel, peş peşe hatalı kararlar vermiş, hem Trabzonsporlu oyuncuları hem de maçı izleyen herkesi çileden çıkarmıştı. Yorumcuların haksız olduğu yönünde birleştiği bir penaltı kararı sonrası, o dönem bordo mavililerde forma giyen Salih Dursun, Bitnel'in elindeki kırmızı kartı almış ve hakeme göstermişti. Skandal yönetiminin ardından genelde alt liglerde maç yöneten Deniz Ateş Bitnel 2019 yılında hakemliği bıraktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Max Kruse kimdir? Sevgilisi kim?Max Kruse kimdir? Sevgilisi kim?
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Vakaların yüzde 95'ten fazlası aşısız olanlar

Vakaların yüzde 95'ten fazlası aşısız olanlar

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi! Ünlü oyunculardan veda mesajları

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi! Ünlü oyunculardan veda mesajları

Adana Demir'den bir Galatasaraylı daha!

Adana Demir'den bir Galatasaraylı daha!

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık

Galatasaray'da beklenmedik ayrılık

Boupendza ile anlaşma tamam!

Boupendza ile anlaşma tamam!

Maç nefes kesiyor! Skor 2-1 oldu

Maç nefes kesiyor! Skor 2-1 oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Şoke eden ayrılık! Her yerden sildi

Şoke eden ayrılık! Her yerden sildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Olay imza töreni! İsmail Köybaşı buz kesti

Olay imza töreni! İsmail Köybaşı buz kesti

Sörloth Süper Lig'e geri dönüyor

Sörloth Süper Lig'e geri dönüyor

G.Saray transferi KAP'a bildirdi

G.Saray transferi KAP'a bildirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.