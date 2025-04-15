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  4. Bu da yaşandı! Denizlispor taraftarından görülmemiş hareket... Tribüne imam getirip dua ettiler

Bu da yaşandı! Denizlispor taraftarından görülmemiş hareket... Tribüne imam getirip dua ettiler

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.04.2025 15:50
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TFF 3. Lig 4. Grup’un 28. hafta maçında Denizlispor sahasında Mardin 1969 Spor'u konuk ederken Denizli ekibinin taraftarları görülmemiş bir olaya imza attı. İşte detaylar...

Bu da yaşandı! Denizlispor taraftarından görülmemiş hareket... Tribüne imam getirip dua ettiler

TFF 3. Lig 4. Grup’un 28. hafta maçında Denizlispor sahasında Mardin 1969 Spor ile karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanan mücadele için taraftarlar tribünleri doldururken ilginç de bir olay yaşandı.

MAÇA İMAM GETİRDİLER

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Kötü günler geçiren takımlarını kurtarmak isteyen yeşil-beyazlı taraftarlar maça imam getirdi. Yeşil Cephe Taraftarları, tribündeki imamla birlikte mücadele öncesinde hep bir ağızdan dualar okudu.

Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İŞTE O ANLAR...

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Anahtar Kelimeler:
İmam Denizlispor tribün
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