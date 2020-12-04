Bu dünyadan kimsesiz çocukların "Oya Annesi" geçti

BURCU ÇALIK - Ömrünü bakım ve korunmaya muhtaç çocuklara adayan, 60 yılı aşkın süre boyunca İstanbul'daki Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesinde gönüllü olarak görev yapan, çocukların "Oya Annesi" olarak anılan Oya Kayacık, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesindeki çocukların ve Kasımpaşa'nın "Oya Anne" olarak tanıdığı Kayacık, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle önceki gün tedavi gördüğü Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşama veda etti.

Tüccar, varlıklı bir ailenin kızı olarak 1938'de dünyaya gelen Kayacık, Robert Koleji'nden mezun olduktan sonra 21 yaşındayken Kasımpaşa Çocuk Yuvası Koruma Derneğinde gönüllü olarak çalışmaya başladı.

Tam 60 yılı aşkın süre dönemin Kasımpaşa Çocuk Yuvası, bugünkü adıyla Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesinde herhangi bir ücret almadan çalışan ve hiç evlenmeyen Kayacık, bu süreçte anne ve babasından ayrı yüzlerce çocuğun hayatına dokundu.