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Bu fırına 100 TL bozuk para getirene 2 ekmek bedava

13.11.2023 13:52 | Son Güncelleme:
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Sivas’ta madeni para sıkıntısı yaşanan bir fırında iş yerinin camlarına, “100 TL madeni para getirene 2 ekmek bedava” yazıları astı.

Sivas’ta bulunan bir fırın işletmesi madeni para sıkıntısını gidermek için ürettiği çözüm dikkat çekti. İş yerinin camlarına ve duvarlarına “100 TL madeni para getirene 2 ekmek bedava” yazısı asan esnaf bu sayede hem bozuk para sıkıntısını giderdi hem de vatandaşa destek oldu.

“100 TL BOZUK PARA GETİRENE 2 EKMEK HEDİYE EDİYORUZ”

işletmesinin muhasebe bölümünde çalışan Alperen Karakaya, bozuk para getirene ekmek hediye ettiklerini ifade ederek,“ Bozuk para konusunda büyük bir sıkıntımız vardı, bankalardan da istediğimiz halde bozuk para temini edemiyorduk. Türkiye’de bunun örnekleri olduğu için biz deneyelim dedik. 100 TL bozuk para getirene 2 ekmek hediye ediyoruz. Geri dönüşler çok güzel oldu, evdeki çocuklar kumbaralarında biriktirdiği madeni paraları getirdiler. Böylelikle vatandaşa da destek olduk. Şuanda günlük madeni para ihtiyacımızı karşılayacak kadar talep oluştu. Görenler ilk başta şaşırdılar ama şimdi baya bozuk para getirenler oluyor” dedi.

“ÇOCUKLARIN KUMBARASINDAN ÇIKARDIĞIM BOZUK PARALARI GETİRDİM”

Fırına bozuk para getirerek ücretsiz ekmek alan Nazmi Can, çocuklarının kumbarasından çıkan madeni paraları değerlendirdiğini ifade edip, “Çocukların kumbarasından çıkardığım bozuk paralar vardı. Bu fırına getirdim, 100 tl ye 2 ekmek veriyordu. Böylelikle hem esnafın madeni para sorununu çözdüm hem de bozuk paralar evde durmasın diye getirdim. Bu güzel bir şey, esnafın madeni para sorunu kalmıyor biz de iki tane ekmek almış oluyoruz” diye konuştu.

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