YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Bu fotoğraf müdür yardımcısına 900 TL’ye mal oldu

Bu fotoğraf müdür yardımcısına 900 TL’ye mal oldu

ELAZIĞ HABERLERİ  | 16.12.2020 16:37 | Son Güncelleme

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde müdür yardımcısının maske takmaması üzerine 900 TL para cezası kesildiği bildirildi.İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada:" 14.12.2020 tarihinde il müdürlüğümüz sosyal medya sayfasında paylaşılan görüntüde maske takmayan kurumumuz yetkilisi hakkında 1593 Sayılı umumi Hıfzıssıhha kanunu gereğince 900 TL idari para cezası uygulanmış ve gerekli uyarılar yapılmıştır" denildi.Ceza kesilen yetkilinin sosyal medyadan paylaşılan tutanakta İl Müdür Yardımcısı Vedat Ergün olduğu dikkat çekti.

Bu fotoğraf müdür yardımcısına 900 TL’ye mal oldu

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde müdür yardımcısının maske takmaması üzerine 900 TL para cezası kesildiği bildirildi.
İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada:" 14.12.2020 tarihinde il müdürlüğümüz sosyal medya sayfasında paylaşılan görüntüde maske takmayan kurumumuz yetkilisi hakkında 1593 Sayılı umumi Hıfzıssıhha kanunu gereğince 900 TL idari para cezası uygulanmış ve gerekli uyarılar yapılmıştır" denildi.
Ceza kesilen yetkilinin sosyal medyadan paylaşılan tutanakta İl Müdür Yardımcısı Vedat Ergün olduğu dikkat çekti.

Bu fotoğraf müdür yardımcısına 900 TL’ye mal oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık' 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık'
Deprem sonrası unutulmadılarDeprem sonrası unutulmadılar

Elazığ Namaz Vakitleri 16 Aralık Çarşamba

İmsak
05:59
Sabah
07:28
Öğle
12:24
İkindi
14:49
Akşam
17:10
Yatsı
18:33

Elazığ Nöbetçi Eczaneler16 Aralık Çarşamba

Makfire Eczanesi
Merkez
Marmara Eczanesi
Merkez
Miray Eczanesi
Merkez
Şafak Eczanesi
Merkez
Bulutoğlu Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.