Bu fotoğrafa bakınca ne görüyorsunuz?

Siz de gündelik hayatta cansız nesnenin üzerinde yüz veya başka bir şey görüyorsanız ve bu durumu sıkça yaşıyorsanız Pareidola olabilirsiniz. Beynimizin bize yaşattığı bu fenomen yüzünden, baktığımız bir nesnenin üzerinde başka bir şey görürüz. Kısacası beynimizin bizi kandırdığı durumlar da diyebiliriz. İnternet portalı Bored Panda; Pareidola yaşamamızın yüksek ihtimal olduğu fotoğrafları derlemiş. Bilim insanları Carl Sagan ve Julian Huxley tarafından, pareidolia olgusunun; evrimsel süreçte insanın kendine benzeyen diğer varlıkları tanımlaması için geliştirdiği bir özellik olduğu ileri sürülmüştür. Kısacası korkulacak bir şey yok! Pareidolia, aslında her insanın yaşadığı bir durum.