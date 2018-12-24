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Bu fotoğrafa bakınca ne görüyorsunuz?

basak.deniz basak.deniz
EĞLENCE  | 24.12.2018 13:45 | Son Güncelleme

Beynimizin bize yaptığı psikolojik fenomen Pareidola’yı kesinlikle defalarca yaşamışsınızdır!

Siz de gündelik hayatta cansız nesnenin üzerinde yüz veya başka bir şey görüyorsanız ve bu durumu sıkça yaşıyorsanız Pareidola olabilirsiniz. Beynimizin bize yaşattığı bu fenomen yüzünden, baktığımız bir nesnenin üzerinde başka bir şey görürüz. Kısacası beynimizin bizi kandırdığı durumlar da diyebiliriz. İnternet portalı Bored Panda; Pareidola yaşamamızın yüksek ihtimal olduğu fotoğrafları derlemiş. Bilim insanları Carl Sagan ve Julian Huxley tarafından, pareidolia olgusunun; evrimsel süreçte insanın kendine benzeyen diğer varlıkları tanımlaması için geliştirdiği bir özellik olduğu ileri sürülmüştür. Kısacası korkulacak bir şey yok! Pareidolia, aslında her insanın yaşadığı bir durum.

Bu fotoğrafa bakınca ne görüyorsunuz?

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Kimse tavanında kendisini asan birinin gölgesini görmek istemez tabii!

Sizi gördüğüne çok sevinmiş gibi.

Sizi gördüğüne çok sevinmiş gibi.

Son gülen iyi güler!

Son gülen iyi güler!

Yükü ağır gelmiş

Yükü ağır gelmiş

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Dışarıda kızgın bir araba size doğru bakıyor

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Bir kedi de bisküvi kreması olmaya karar vermiş galiba :)

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Anahtar Kelimeler:
Pareidola Eğlenceli fotoğraflar

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