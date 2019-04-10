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Bu fotoğraflara iki kez bakacaksınız!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 10.04.2019 12:27 | Son Güncelleme

Göz yanılsamasının had safhada olduğu fotoğraflar azami dikkat gerektiriyor.

İşte bu yüzden bazı fotoğraflara iki kez bakmak gerekiyor.

Gören hayrete düşüyor!

UTANGAÇ KÖPEK

UTANGAÇ KÖPEK
Bu fotoğrafta sevimli köpek kameralardan oldukça utanmışa benziyor.

OMZUMA KUŞ KONDU

OMZUMA KUŞ KONDU
Bu karede kuşun kafası öyle bir açıyla genç kadının yüzüne denk gelmiş ki ikisi tek bir yaratıkmış gibi görünüyor.

AT KAFASI

AT KAFASI

ÇAK Bİ' BEŞLİK

ÇAK Bİ' BEŞLİK

KOMBİNİM ŞEKİL

KOMBİNİM ŞEKİL

ADIM ADIM PEŞİNDEYİM

ADIM ADIM PEŞİNDEYİM

KANOSEVER KÖPEK

KANOSEVER KÖPEK

ÇAYDAN KALP

ÇAYDAN KALP

KANATLANDIM

KANATLANDIM

ÇİFTE GÖRÜŞ

ÇİFTE GÖRÜŞ

OMZUMDA SAVAŞ VAR

OMZUMDA SAVAŞ VAR

BACAĞIMDAKİ HELİKOPTER

BACAĞIMDAKİ HELİKOPTER

BULUT YAPRAKLAR

BULUT YAPRAKLAR

AYAKLARA DİKKAT

AYAKLARA DİKKAT
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Anahtar Kelimeler:
#fotoğraf ilginç fotoğraf göz yanılsaması

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