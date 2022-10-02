SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. Bu gole şapka çıkartılır! Lionel Messi, PSG - Nice maçında penaltı kullanır gibi frikik attı...

Bu gole şapka çıkartılır! Lionel Messi, PSG - Nice maçında penaltı kullanır gibi frikik attı...

02.10.2022 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Paris Saint-Germain, Nice'i konuk etti. Parc de Princes'te oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. PSG'ye galibiyeti getiren golleri Lionel Messi ve Kylian Mbappe kaydetti. Mücadeleye Lionel Messi'nin 29. dakikada attığı frikik golü damgasını vurdu. Arjantinli yıldızın Nice ağlarını sarstığı frikik, sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşılanlar arasında yerini aldı.

Bu gole şapka çıkartılır! Lionel Messi, PSG - Nice maçında penaltı kullanır gibi frikik attı...

Fransa Ligue 1'de 9. hafta mücadelesinde PSG ile Nice karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan karşılaşma, PSG'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golleri 29. dakikada Lionel Messi ve 83. dakikada Kylian Mbappe attı. Bu sonucun ardından PSG, puanını 25'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Nice ise 8 puanla 13. sırada yer buldu.

LIONEL MESSI DAMGASI

2022-10-01T192014Z_1215972641_UP1EIA11HPPRZ_RTRMADP_3_SOCCER-FRANCE-PSG-NCE-REPORT

Öte yandan mücadeleye Lionel Messi'nin 29. dakikada attığı gol damgasını vurdu.

FRİKİKTE TOPUN BAŞINA GEÇTİ

Screenshot_42

Kazanılan serbest vuruşta Neymar ile birlikte topun başına geçen Messi, takım arkadaşının meşin yuvarlağın üstünden atlamasının ardından vuruşunu yaptı.

TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

Screenshot_39

Arjantinli yıldızın kullandığı frikik, üst köşeden ağlarla buluştu ve PSG, 1-0 öne geçti.

Screenshot_40

"SANKİ PENALTI ATIYOR"

Screenshot_41

Lionel Messi'nin serbest vuruş esnasındaki rahat tavırları ve şutunu çektiği esnadaki görüntüsü, sosyal medyadaki futbolseverler tarafından "Sanki penaltı atıyor" şeklinde yorumlandı.

KALECİ HAREKETSİZ KALDI

Screenshot_43

Messi'nin vuruşu sonrası Nice kalecisi Kasper Schmeichel hareketsiz kaldı ve topun ağlara gidişini seyretti.

Screenshot_44

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mbappe oynamayı reddetti! Davalık olduMbappe oynamayı reddetti! Davalık oldu
Galatasaray maçı öncesi Onyekuru'dan haber var!Galatasaray maçı öncesi Onyekuru'dan haber var!
Galatasaray, Bruma için harekete geçti! ''En az 1 milyon Euro...''Galatasaray, Bruma için harekete geçti! ''En az 1 milyon Euro...''
Anahtar Kelimeler:
Frikik Lionel Messi gol nice psg 10 iyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni anayasa, ekonomi modeli, asgari ücret... Erdoğan'dan önemli mesajlar

Yeni anayasa, ekonomi modeli, asgari ücret... Erdoğan'dan önemli mesajlar

Rusya'ya büyük şok! Resmen duyurdular... 'En kötü askeri yenilgilerinden biri'

Rusya'ya büyük şok! Resmen duyurdular... 'En kötü askeri yenilgilerinden biri'

'Takımdan hemen gönderin!' Sosyal medya karıştı...

'Takımdan hemen gönderin!' Sosyal medya karıştı...

Büyük kriz... Takımı bırakıp Milano'ya gitti! Icardi İstanbul'u terk etti

Büyük kriz... Takımı bırakıp Milano'ya gitti! Icardi İstanbul'u terk etti

Jesus şans vermiyordu! Süper Lig ekibinde Arda Güler'e resmi teklif

Jesus şans vermiyordu! Süper Lig ekibinde Arda Güler'e resmi teklif

Maç sonu ateş püskürdü! "Havaya girmesinler"

Maç sonu ateş püskürdü! "Havaya girmesinler"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Hayatını kurtardığı kadının kocası yanlış anlayınca hastanelik oldu

Hayatını kurtardığı kadının kocası yanlış anlayınca hastanelik oldu

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Erkek arkadaşının aslında kadın olduğunu öğrendi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.