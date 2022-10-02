Bu gole şapka çıkartılır! Lionel Messi, PSG - Nice maçında penaltı kullanır gibi frikik attı...

Fransa Ligue 1'de 9. hafta mücadelesinde PSG ile Nice karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan karşılaşma, PSG'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golleri 29. dakikada Lionel Messi ve 83. dakikada Kylian Mbappe attı. Bu sonucun ardından PSG, puanını 25'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Nice ise 8 puanla 13. sırada yer buldu.

LIONEL MESSI DAMGASI

Öte yandan mücadeleye Lionel Messi'nin 29. dakikada attığı gol damgasını vurdu.

FRİKİKTE TOPUN BAŞINA GEÇTİ

Kazanılan serbest vuruşta Neymar ile birlikte topun başına geçen Messi, takım arkadaşının meşin yuvarlağın üstünden atlamasının ardından vuruşunu yaptı.

TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

Arjantinli yıldızın kullandığı frikik, üst köşeden ağlarla buluştu ve PSG, 1-0 öne geçti.

"SANKİ PENALTI ATIYOR"

Lionel Messi'nin serbest vuruş esnasındaki rahat tavırları ve şutunu çektiği esnadaki görüntüsü, sosyal medyadaki futbolseverler tarafından "Sanki penaltı atıyor" şeklinde yorumlandı.

KALECİ HAREKETSİZ KALDI

Messi'nin vuruşu sonrası Nice kalecisi Kasper Schmeichel hareketsiz kaldı ve topun ağlara gidişini seyretti.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

