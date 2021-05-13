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Bu hafta 3 dizi ekrana veda etti

13.05.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün başrollerini paylaştığı, Star’ın sevilen dizisi, Sefirin Kızı, Fox Tv'nin Baraj dizisi ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan TV8 dizisini 'Doğduğun Ev Kaderindir' bu hafta final yaptı.

Bu hafta 3 dizi ekrana veda etti

Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün’ün başrollerini paylaştığı, Star’ın sevilen dizisi, Sefirin Kızı salı akşamı ekrana gelen final bölümüyle veda etti. Dizide Neslihan Atagül, uzun süre Nare karakterine hayat vermiş, geçtiğimiz sezon sağlık sebebiyle diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.

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Biran Damla Yılmaz, Feyyaz Duman, Gizem Karaca ve Burak Yörük’ün başrollerinde yer aldığı Fox dizisi Baraj da bu hafta final yapan dizilerden biri oldu. Medyapım & No:9 Productions imzalı Baraj salı akşamı izleyiciyle buluşan 39. bölümünde ekran yolculuğunu sonlandırdı.

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TV8’de yayınlanan Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan “Doğduğun Ev Kaderindir” dün akşam 43. bölümüyle sevenlerine veda etti. Demet Özdemir’in başrolünde yer aldığı dizi yayınlandığı günden itibaren büyük ilgi görmüş ve sosyal medyada en çok konuşulan diziler arasında yer alıyordu.

Gerçek bir hikayeden uyarlama: Doğduğun Ev Kaderindir konusu

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FOX Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Sefirin Kızı dizisi
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