Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal'dan reyting itirafı: Korkuyor insan

Yayınlandığı ilk günden bu yana reyting listelerinde zirveye oynayan Taşacak Bu Deniz, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu, sürükleyici hikâyesi ve sosyal medyada gündem olan sahneleriyle dikkat çeken dizi haftalık reytinglerde de zirveyi bırakmıyor.

Taşacak Bu Deniz’in Esme'si Deniz Baysal da bu konuda itirafıyla gündeme geldi.

"Reyting kaygım var" diyen Baysal'a İbrahim Selim şaşırarak "Gözün doysun artık" dedi.

Bunun üzerine Deniz Baysal "Yüksek reytingin de başka bir anksiyetesi oluyor. 16 aldık, 17 de alabilirdik diyorsun, doyumsuz oluyorsun. Biraz rahatladım, kaygım azaldı. Ayıp olur artık. Normalde 9.30'da reyting sonuçlarına bakmak için uyanırdım, bu hafta ilk defa 10.30'da uyandım. Korkuyor insan ne bileyim bizimle alakalı da değil ama..." dedi.