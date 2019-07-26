Jean-Claude Van Damme'ın başrolünde oynadığı "Koruyucu"; Jesse Eisenberg, Alexander Skarsgard ve Salma Hayek'in başrollerini paylaştığı "Kod Adı: Hummingbird" ve Ari Aster'in yazıp yönettiği "Ritüel" haftanın dikkat çeken yapımlarından. İyi seyirler!

Bu hafta 9 film vizyona girecek

Cin Aşk Büyüsü Battal Karslıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı yerli korku filmi "Cin: Aşk Büyüsü"; bir adamın, kız arkadaşının sevgisini kazanmak için yaptırdığı aşk büyüsünün felakete yol açan sonuçlarını irdeliyor. Senaryosu da Karslıoğlu'na ait filmde Soner Türker, Derya İpek, Ali Ertem, Murat Deniz, Ebru Şahin ve Zeynep Yılmaz rol aldı.

Gaip Aziz Özuysal, Müslüm Samancı, Ayça Çeçen, Mustafa Atalı, Berkan Erdoğan ile Emel Sertel'in oynadığı ve Vecihi Ener'in yönettiği "Gaip" de haftanın bir diğer yerli korku filmi.

Kod Adı Hummingbird Dünya prömiyeri, 43. Toronto Film Festivali'nde yapılan "Kod Adı: Hummingbird" filminde Jesse Eisenberg, Alexander Skarsgard ve Salma Hayek, başrolleri paylaşıyor. Kim Nguyen'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği film; New Yorklu iki kuzenin, borsa başta olmak üzere bitcoin, kripto para ve tüm bankacılık sistemlerini ele geçirebilecek yüksek frekans ticaretinden yararlanıp, milyarder olmaya çalışmalarını konu alıyor.

Korkuluk Louisa Warren'in yönettiği; Kate Lister, Louisa Warren ve Cassandra French'in rol aldığı korku filmi "Korkuluk"; ebeveynlerinin ve kardeşinin intiharının sır perdesini aralamak isteyen bir gencin hikayesini odağına alıyor.

Koruyucu Julien Leclercq'in yönettiği; başrollerinde Jean-Claude Van Damme, Sami Bouajila, Sveva Alviti ve Kevin Janssens'in oynadığı "Koruyucu" izleyici ile buluşacak. Senaryosu Jeremie Guez'e ait olan gerilim türündeki film; gece kulüplerinde çalışarak sekiz yaşındaki kızına bakmaya çalışan bir adamın, kendisini bir anda kızının hayatını da tehdit eden olaylar içerisinde bulmasını konu ediniyor.

Küçük Kahraman Haftanın bir diğer animasyon filmi de Jason J. Lewis'in yönettiği ABD ve Endonezya ortak yapımı "Küçük Kahraman" olacak.

Ritüel "Ayin" adlı filmi ile tanınan Ari Aster'in yazıp yönettiği yeni filmi "Ritüel"de Florence Pugh, Will Poulter, Jack Reynor, William Jackson Harper, Liv Mjönes, Julia Ragnarsson, Henrik Norlen ve Anna Aström rol aldı. Korku ve dram içerikli film, İsveç'te izole bir kasabada yaz gün dönümünün belli ritüellerle kutlandığı etkinliklere katılan genç bir çiftin iyice sarpa saran hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Tüylü Arkadaşlar James Snider'ın yönetmenliğini üstlendiği animasyon yapım "Tüylü Arkadaşlar"; kasabanın revaçta olan tüy kulübüne kabul edilen yavru kuşlar Mooky ile Kooky'nin serüvenlerini anlatıyor.