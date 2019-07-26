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Bu hafta 9 film vizyona girecek

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SİNEMA TV  | 26.07.2019 08:37 | Son Güncelleme

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 9 film vizyondaki yerini alacak.

Jean-Claude Van Damme'ın başrolünde oynadığı "Koruyucu"; Jesse Eisenberg, Alexander Skarsgard ve Salma Hayek'in başrollerini paylaştığı "Kod Adı: Hummingbird" ve Ari Aster'in yazıp yönettiği "Ritüel" haftanın dikkat çeken yapımlarından. İyi seyirler!

Bu hafta 9 film vizyona girecek

Cin Aşk Büyüsü

Cin Aşk Büyüsü
Battal Karslıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı yerli korku filmi "Cin: Aşk Büyüsü"; bir adamın, kız arkadaşının sevgisini kazanmak için yaptırdığı aşk büyüsünün felakete yol açan sonuçlarını irdeliyor. Senaryosu da Karslıoğlu'na ait filmde Soner Türker, Derya İpek, Ali Ertem, Murat Deniz, Ebru Şahin ve Zeynep Yılmaz rol aldı.

Gaip

Gaip
Aziz Özuysal, Müslüm Samancı, Ayça Çeçen, Mustafa Atalı, Berkan Erdoğan ile Emel Sertel'in oynadığı ve Vecihi Ener'in yönettiği "Gaip" de haftanın bir diğer yerli korku filmi.

Kod Adı Hummingbird

Kod Adı Hummingbird
Dünya prömiyeri, 43. Toronto Film Festivali'nde yapılan "Kod Adı: Hummingbird" filminde Jesse Eisenberg, Alexander Skarsgard ve Salma Hayek, başrolleri paylaşıyor. Kim Nguyen'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği film; New Yorklu iki kuzenin, borsa başta olmak üzere bitcoin, kripto para ve tüm bankacılık sistemlerini ele geçirebilecek yüksek frekans ticaretinden yararlanıp, milyarder olmaya çalışmalarını konu alıyor.

Korkuluk

Korkuluk
Louisa Warren'in yönettiği; Kate Lister, Louisa Warren ve Cassandra French'in rol aldığı korku filmi "Korkuluk"; ebeveynlerinin ve kardeşinin intiharının sır perdesini aralamak isteyen bir gencin hikayesini odağına alıyor.

Koruyucu

Koruyucu
Julien Leclercq'in yönettiği; başrollerinde Jean-Claude Van Damme, Sami Bouajila, Sveva Alviti ve Kevin Janssens'in oynadığı "Koruyucu" izleyici ile buluşacak. Senaryosu Jeremie Guez'e ait olan gerilim türündeki film; gece kulüplerinde çalışarak sekiz yaşındaki kızına bakmaya çalışan bir adamın, kendisini bir anda kızının hayatını da tehdit eden olaylar içerisinde bulmasını konu ediniyor.

Küçük Kahraman

Küçük Kahraman
Haftanın bir diğer animasyon filmi de Jason J. Lewis'in yönettiği ABD ve Endonezya ortak yapımı "Küçük Kahraman" olacak.

Ritüel

Ritüel
"Ayin" adlı filmi ile tanınan Ari Aster'in yazıp yönettiği yeni filmi "Ritüel"de Florence Pugh, Will Poulter, Jack Reynor, William Jackson Harper, Liv Mjönes, Julia Ragnarsson, Henrik Norlen ve Anna Aström rol aldı. Korku ve dram içerikli film, İsveç'te izole bir kasabada yaz gün dönümünün belli ritüellerle kutlandığı etkinliklere katılan genç bir çiftin iyice sarpa saran hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Tüylü Arkadaşlar

Tüylü Arkadaşlar
James Snider'ın yönetmenliğini üstlendiği animasyon yapım "Tüylü Arkadaşlar"; kasabanın revaçta olan tüy kulübüne kabul edilen yavru kuşlar Mooky ile Kooky'nin serüvenlerini anlatıyor.

Yuli

Yuli
Iciar Bollain yönetmenliğindeki biyografi türündeki müzikal yapım "Yuli", Kübalı ünlü dansçı Carlos Acosta'nın hayatını aktarırken bir yanıyla da hiç istekli olmayan bir çocuğun dansçı oluş hikayesini anlatıyor. Filmin başrollerinde Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Keyvin Martinez, Laura De la Uz, Yerlin Perez ve Mario Elias yer alıyor.
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