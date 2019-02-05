Son dönemde öyle elle tutulur sağlam bir oyunun çıkmadığını biliyoruz. Nitekim bu durum bir kaç hafta daha böyle devam edecek. Fakat sonrasında özellikle PS4 sahiplerini ilgilendiren bazı yapımlar sayesinde sektör biraz hareketlenmiş olacak.
Bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımız God Eater 3 isminin ön plana çıktığını görüyoruz. Son derece kalabalık bir listeyle karşı karşıya olmamıza rağmen öyle elle tutulur, sürekleyici pek fazla oyun yok.
Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu hafta çıkacak oyunlar listesi ile başbaşa bırakalım.
5 Şubat Salı
Away: Journey to the Unexpected (PS4)
Evoland Legendary Edition (PS4)
Skorecery (PS4)
The Mage’s Tale (PS4)
Access Denied (PS4, PS Vita)
Spike Volleyball (PS4, Xbox One, PC)
Etrian Odyssey Nexus (3DS)
The Book of Unwritten Tales 2 (Switch)
The Path of Motus (Switch)
Riot: Civil Unrest (Switch)
6 Şubat Çarşamba
ASTRONEER (Xbox One, PC)
Fear the Wolves (PC)
Salt and Sanctuary (Xbox One)
Riot: Civil Unrest (Xbox One)
Access Denied (Xbox One)
39 Days to Mars (Xbox One)
Glass Masquerade (PS4)
7 Şubat Perşembe
The Stillness of the Wind (Switch, PC)
Pumped BMX Pro (Switch, PC)
Magic Scroll Tactics (Switch)
Reverie (Switch)
Observer (Switch)
Away: Journey to the Unexpected (Switch)
Defense Grid 2 (Switch)
Solstice Chronicles: MIA (Switch)
Evoland Legendary Edition (Xbox One)
8 Şubat Cuma
God Eater 3 (PS4, PC)
Monster Energy Supercross – The Official Videogame 2 (PS4, Xbox One, Switch, PC)
Please, Don’t Touch Anything (Xbox One)
Away: Journey to the Unexpected (Xbox One)
Pipe Push Paradise (Xbox One)
BlazBlue: Central Fiction (Switch)
Oniken: Unstoppable Edition (Switch)
City of Brass (Switch)
Odallus: The Dark Call (Switch)
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