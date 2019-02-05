Bu hafta çıkacak oyunlar

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 05.02.2019 09:27 | Son Güncelleme

Oyun severlerin büyük bir sabırsızlıkla beklediği bu hafta çıkacak oyunlar listesi sonunda netlik kazandı. İşte bu haftanın oyunları!

Bu hafta çıkacak oyunlar

Son dönemde öyle elle tutulur sağlam bir oyunun çıkmadığını biliyoruz. Nitekim bu durum bir kaç hafta daha böyle devam edecek. Fakat sonrasında özellikle PS4 sahiplerini ilgilendiren bazı yapımlar sayesinde sektör biraz hareketlenmiş olacak.

Bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımız God Eater 3 isminin ön plana çıktığını görüyoruz. Son derece kalabalık bir listeyle karşı karşıya olmamıza rağmen öyle elle tutulur, sürekleyici pek fazla oyun yok.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu hafta çıkacak oyunlar listesi ile başbaşa bırakalım.

5 Şubat Salı

Away: Journey to the Unexpected (PS4)
Evoland Legendary Edition (PS4)
Skorecery (PS4)
The Mage’s Tale (PS4)
Access Denied (PS4, PS Vita)
Spike Volleyball (PS4, Xbox One, PC)
Etrian Odyssey Nexus (3DS)
The Book of Unwritten Tales 2 (Switch)
The Path of Motus (Switch)
Riot: Civil Unrest (Switch)

6 Şubat Çarşamba

ASTRONEER (Xbox One, PC)
Fear the Wolves (PC)
Salt and Sanctuary (Xbox One)
Riot: Civil Unrest (Xbox One)
Access Denied (Xbox One)
39 Days to Mars (Xbox One)
Glass Masquerade (PS4)

7 Şubat Perşembe

The Stillness of the Wind (Switch, PC)
Pumped BMX Pro (Switch, PC)
Magic Scroll Tactics (Switch)
Reverie (Switch)
Observer (Switch)
Away: Journey to the Unexpected (Switch)
Defense Grid 2 (Switch)
Solstice Chronicles: MIA (Switch)
Evoland Legendary Edition (Xbox One)

8 Şubat Cuma

God Eater 3 (PS4, PC)
Monster Energy Supercross – The Official Videogame 2 (PS4, Xbox One, Switch, PC)
Please, Don’t Touch Anything (Xbox One)
Away: Journey to the Unexpected (Xbox One)
Pipe Push Paradise (Xbox One)
BlazBlue: Central Fiction (Switch)
Oniken: Unstoppable Edition (Switch)
City of Brass (Switch)
Odallus: The Dark Call (Switch)

Avengers End Game için yeni tanıtım videosu

PARTNERHerkesin toplandığı bu yol aslında... İstanbul'a bir de böyle bakınHerkesin toplandığı bu yol aslında... İstanbul'a bir de böyle bakın
Xbox Live’ın yeni platformu belli olduXbox Live’ın yeni platformu belli oldu
WhatsApp için önemli güncellemeWhatsApp için önemli güncelleme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
oyun Teknoloji god eater 3

En Çok Okunan Trend Haberler

Erdoğan'ın 'Başakşehir'i ben kurdum' sözlerine yanıt

Erdoğan'ın 'Başakşehir'i ben kurdum' sözlerine yanıt

Gölün içinde bulundu! Görür görmez telefona sarıldılar

Gölün içinde bulundu! Görür görmez telefona sarıldılar

Ünlü spiker kansere yakalandığını açıkladı!

Ünlü spiker kansere yakalandığını açıkladı!

Oyuncu Nejat İşler, oyunun rengini belli etti! O isme selam yolladı

Oyuncu Nejat İşler, oyunun rengini belli etti! O isme selam yolladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Flaş! Facebook'ta gece yarısı operasyonu

Flaş! Facebook'ta gece yarısı operasyonu

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurumsal İletişim Uzmanı Burak Gül'den kritik uyarı: Şifrenizi gizlemeniz gerekiyor!

Tehlike büyük... Sakın bu şifreyi kullanmayın!

Galaxy S10 ailesi için geri sayım başladı

Galaxy S10 ailesi için geri sayım başladı

Game Suite ile oyunlarda yüksek performans

Game Suite ile oyunlarda yüksek performans

Galaxy S8 ve Note 8 için Android 9.0 Pie günler kaldı!

Galaxy S8 ve Note 8 için Android 9.0 Pie günler kaldı!

Yeni Metro oyunları konsola mı özel olacak?

Yeni Metro oyunları konsola mı özel olacak?

Apple tekrardan 1 numara olabilecek mi?

Apple tekrardan 1 numara olabilecek mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.