EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Bu hafta sonu sınav var mı? 23-24 Aralık'ta ne sınavı var? 2023 ÖSYM ve MEB sınav takvimi!

Bu hafta sonu sınav var mı? 23-24 Aralık'ta ne sınavı var? 2023 ÖSYM ve MEB sınav takvimi!

22.12.2023 16:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek sınavlar merak konusu oldu. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Milli Eğitim Bakanlı (MEB) sınavları genellikle hafta sonları gerçekleşiyor. Hafta sonu gerçekleştirilecek olan sınavlara ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. Peki, Bu hafta sonu sınav var mı? 22-23 Aralık'ta ne sınavı var?

Bu hafta sonu ne sınavı var, sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yıl içerisinde gerçekleştirilen üniversite, lise ya da özel kurumlar sınavlarına binlerce kişi katılım gösteriyor. Sınav tarihleri ÖSYM ve MEB sınav takvimi doğrultusunda belli oluyor. Peki, hafta sonu ne sınavı var? İşte detaylar...

HAFTA SONU (23-24 ARALIK 2023) NE SINAVI VAR?

Bu hafta sonu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hem 23 Aralık Cumartesi günü hem de 24 Aralık Pazar günü sınav gerçekleştirilecek.

Adalet Bakanlığı Sınavları
Adalet Bakanlığı
2023-Adli Yargı
2023-Adli Yargı-Avukat
2023-İdari Yargı

Tarih: 23.12.2023
Saat: 10:15

optik form 3

Adalet Bakanlığı Sınavları
Adalet Bakanlığı
2023-Adli Yargı-Avukat
2023-İdari Yargı

Tarih: 24.12.2023
Saat: 10:15

ösym

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023

Adalet Bakanlığı Sınavları: 23 Aralık 2023 Cumartesi

Adalet Bakanlığı Sınavları: 24 Aralık 2023 Pazar


Günün Önemli Manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özel okulların KDV oyununa dikkat! Özel okulların KDV oyununa dikkat!
Sınıflar mahkeme salonuna dönecek! Sınıflar mahkeme salonuna dönecek!
“Geleceğin Doğası” ile yarınları şekillendirecek nesiller Doğa Koleji'nde “Geleceğin Doğası” ile yarınları şekillendirecek nesiller Doğa Koleji'nde
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav Adalet Bakanlığı meb
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Fenerbahçeliler bayram ediyor! Galatasaray'da 2 isim derbide yok

Fenerbahçeliler bayram ediyor! Galatasaray'da 2 isim derbide yok

Avcılar İlçe Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini bastı! İstanbul Emniyeti'nden açıklama

Avcılar İlçe Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini bastı! İstanbul Emniyeti'nden açıklama

'Pes' dedirten yöntem... Vatandaşın daha belli olmayan zammına göz diktiler

'Pes' dedirten yöntem... Vatandaşın daha belli olmayan zammına göz diktiler

Erdoğan'dan 'Borsa İstanbul' çıkışı!

Erdoğan'dan 'Borsa İstanbul' çıkışı!

Gördüğü kırmızı kart sonu oldu! Beklenmedik karar..

Gördüğü kırmızı kart sonu oldu! Beklenmedik karar..

ÖZEL | Yüzde 50 alt sınır oldu 'ilave zam' gündeme geldi...

ÖZEL | Yüzde 50 alt sınır oldu 'ilave zam' gündeme geldi...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kalçasına çengel taktı! Boşluğa böyle bıraktı

Kalçasına çengel taktı! Boşluğa böyle bıraktı

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Eşi ve sevgilisini otel odasında bastı! İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

Eşi ve sevgilisini otel odasında bastı! İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

Sokak ortasında doğum yaptı! Böyle yardımına koştular

Sokak ortasında doğum yaptı! Böyle yardımına koştular

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.