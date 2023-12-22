Bu hafta sonu sınav var mı? 23-24 Aralık'ta ne sınavı var? 2023 ÖSYM ve MEB sınav takvimi!

Bu hafta sonu ne sınavı var, sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yıl içerisinde gerçekleştirilen üniversite, lise ya da özel kurumlar sınavlarına binlerce kişi katılım gösteriyor. Sınav tarihleri ÖSYM ve MEB sınav takvimi doğrultusunda belli oluyor. Peki, hafta sonu ne sınavı var? İşte detaylar...

HAFTA SONU (23-24 ARALIK 2023) NE SINAVI VAR?

Bu hafta sonu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hem 23 Aralık Cumartesi günü hem de 24 Aralık Pazar günü sınav gerçekleştirilecek.

Adalet Bakanlığı Sınavları

Adalet Bakanlığı

2023-Adli Yargı

2023-Adli Yargı-Avukat

2023-İdari Yargı

Tarih: 23.12.2023

Saat: 10:15

Adalet Bakanlığı Sınavları

Adalet Bakanlığı

2023-Adli Yargı-Avukat

2023-İdari Yargı

Tarih: 24.12.2023

Saat: 10:15

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023

Adalet Bakanlığı Sınavları: 23 Aralık 2023 Cumartesi

Adalet Bakanlığı Sınavları: 24 Aralık 2023 Pazar







