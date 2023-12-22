Bu hafta sonu sınav var mı? 23-24 Aralık'ta ne sınavı var? 2023 ÖSYM ve MEB sınav takvimi!

Bu hafta sonu ne sınavı var, sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yıl içerisinde gerçekleştirilen üniversite, lise ya da özel kurumlar sınavlarına binlerce kişi katılım gösteriyor. Sınav tarihleri ÖSYM ve MEB sınav takvimi doğrultusunda belli oluyor. Peki, hafta sonu ne sınavı var? İşte detaylar...
Bu hafta sonu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hem 23 Aralık Cumartesi günü hem de 24 Aralık Pazar günü sınav gerçekleştirilecek.
Adalet Bakanlığı Sınavları
Adalet Bakanlığı
2023-Adli Yargı
2023-Adli Yargı-Avukat
2023-İdari Yargı
Tarih: 23.12.2023
Saat: 10:15
Adalet Bakanlığı Sınavları
Adalet Bakanlığı
2023-Adli Yargı-Avukat
2023-İdari Yargı
Tarih: 24.12.2023
Saat: 10:15
Adalet Bakanlığı Sınavları: 23 Aralık 2023 Cumartesi
Adalet Bakanlığı Sınavları: 24 Aralık 2023 Pazar