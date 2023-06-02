Bu hafta sonu hangi sınavların olduğu hakkında araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan sınavların tarihleri merak konusu oldu. Peki, Bu hafta sonu sınav var mı? 3-4 Haziran'da ne sınavı var? İşte MEB ve ÖSYM sınav takvimi...

BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?

Bu hafta sonu yani 3-4 Haziran'da ÖSYM ve MEB tarafından düzenlenecek üç sınav var.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi sınavı bu hafta sonu düzenlenecek. Türkiye genelinde yapılacak LGS sınavları 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavın birinci oturumu olan sözel sınavları saat 09:30’da başlayacak. İkinci oturum olan sayısal sınav ise saat 11.30’da başlayacak.

ÖSYM takvimine göre; Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2023-YDUS 1.Dönem sınavı, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2023-DUS 1.Dönem 04.06.2023 tarihinde uygulanacak.

LGS İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Hafta sonu uygulanacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için son hazırlıklar tamamlandı. Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy “Sınavı 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştireceğiz. İki oturumda toplam 465 bin 274 görevlimiz yer alacak. Bu yıl 8’inci sınıfta 1 milyon 246 bin 429 öğrencimiz kayıtlı, bu öğrencilerimizden yaklaşık 256 bini deprem bölgesinde bulunuyor” dedi.

