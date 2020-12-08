Bu hile pes dedirtiyor! Yumurtanın üzerindeki kaşe ne anlama geliyor?

Yumurta Üreticileri Derneği Başkanı Fehmi Bayazıt, çiftlik yumurtalarının köy yumurtası adı altında tüketiciye yedirildiğini söyleyerek "Kaşesiz yumurta almayın" uyarısında bulundu

KÖY YUMURTALARI AYNI RENK VE BOYUTTA OLAMAZ

Köy ve semt pazarlarında köy yumurtası adı altında kaşesiz yumurta satıldığını tespit ettiklerini belirten Yumurta Üreticileri Derneği Başkanı Fehmi Bayazıt, "Hepsinin kaşesiz olduğunu tespit ettik. Hepsi aynı renk, aynı gramajlarda. Köy yumurtası aynı renkte, aynı boyutta olmaz. Yumurtanın üzerinde köy yumurtası da olsa, gezen üreticisi de olsa numara olmak zorunda. Bir tane de olsa, bin tane de olsa fark etmez; kaşe olmak zorunda.

YUMURTANIN ÜZERİNDEKİ KAŞE NE ANLAMA GELİYOR

Bu kaşe yumurtanın hangi kümese ait olduğunu, hangi kümesten çıktığını, ne şekilde üretildiğini belirtiyor. Pazarlarda satılan hiçbir yumurta organik ya da köy yumurtası değildir.

TAVUK DIŞKISINA BULAYIP SATIYORLAR

Kafes yumurtalarını alıp leğenin içinde tavuk dışkısı ve samana bulandırıp köy yumurtası adı altında satıyorlar. Bunu organik ürünmüş gibi sunuyorlar" dedi. Vatandaşları kaşesiz yumurta almamaları konusunda uyaran Bayazıt, "Yumurta bozuk çıktığında bir muhatap bulamazlar. Ancak kaşeli yumurta aldıklarında hesap soracakları bir adres bulabilirler. Kaşesiz yumurtanın satışı yasak. Ağır cezaları var" diye uyardı.



