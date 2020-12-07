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Böylesini yemediniz: Yumurta turşusu tarifi

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 07.12.2020 10:38 | Son Güncelleme:
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Böylesini yemediniz: Yumurta turşusu tarifi

Pembe renkli enfes yumurta turşusu, özellikle salatalar için enfes bir lezzet oluyor. Son derece farklı bir tarif olan yumurta turşusu bakın nasıl yapılıyor.

Yumurtayı çok farklı şekilde pişiriyoruz, birden farklı tarifte değerlendiriyoruz. Şimdi de yumurtanın turşusunu kuruyoruz. Merak uyandırıcı tarifimizin detayları geliyor, buyursunlar.

YUMURTA TURŞUSU İÇİN MALZEMELER

4 adet haşlanmış ve soyulmuş yumurta
4 su bardağı beyaz sirke
Bir adet soyulmuş ve doğranmış kırmızı pancar
Bir yemek kaşığı tuz
1/2 su bardağı şeker
2,5 su bardağı su

YUMURTA TURŞUSU NASIL YAPILIR?

Sirke, şeker, tuz ve 2,5 su bardağı suyu geniş bir tencerede, şeker ve tuzun çözünmesi için karıştırarak kaynatın.

Tencereye pancarı ilave edin ve ateşi kısıp pancar yumuşayana dek yaklaşık 25-30 dakika kışık ateşte pişirmeye devam edin. Ardından soğumasını bekleyip tenceredeki suyu kapaklı bir kavanoza süzerek dökün.

Haşlanmış ve kabuğu soyulmuş yumurtaları kavanozdaki suya ekleyin ve süzgeçte kalan pancarı başka yerde kullanmak üzere kenara ayırın. Servis yapmadan önce 2 saat soğutun. Afiyet olsun.


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