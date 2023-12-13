Bu kadarı da 'pes' dedirtti! Ankaragücü taraftarı yumrukçu Başkan Faruk Koca için öyle bir eyleme hazırlanıyor ki...

Çaykur Rizespor maçının ardından karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler’i yumruklayarak hastanelik eden ve bu çirkin olayın ardından tutuklanan Faruk Koca, başkanlık görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Yaşanan bu çirkin saldırıya rağmen Ankaragücü taraftar grupları Faruk Koca'ya destek mesajı yayınlamaya devam ederken, Beştepe Tesisleri önünde toplanan bir grup taraftar “İyi gününde, kötü gününde. Hep beraberiz, Ankaragüçlüyüz” ve “İmparator Faruk Koca” sloganları attı.

"ARKASINDAYIZ"

Yapılan açıklamada, “Başkanımız, elindeki düdükleri silah gibi kullanan hakemlere karşı, kulübümüz ve camiamızın hakları adına ölçülülük sınırı aşılmışsa da sonuna kadar mücadele etmiş ve bizim gözümüzde, olmasını hiç istemesek de tepkisini göstermiştir. Bu olay umut ediyoruz ki futbol tarihimizde milat olur ve hakları yenen tüm camialar, TFF ve Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) suçlarını başkanımız Faruk Koca üstünden aklamaya çalışmazlar. Ankaragücü taraftarları olarak başkanımız ve armamızın arkasında olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

OTURMA EYLEMİ BAŞLATACAKLAR

Öte yandan edinilen bilgiye göre; Bazı Ankaragücü taraftarlarının ise yarından itibaren Tandoğan Tesisleri’nde oturma eylemi başlatacağı öğrenildi.





