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  4. Bu kadarına da resmen pes! Ankaragücü taraftarı yumrukçu başkan Faruk Koca'yı hastane çıkışı ziyaret edip destek tezahüratı yaptı

Bu kadarına da resmen pes! Ankaragücü taraftarı yumrukçu başkan Faruk Koca'yı hastane çıkışı ziyaret edip destek tezahüratı yaptı

12.12.2023 00:34 | Son Güncelleme:
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Ankaragücü tribün grubu "Gecekondu", hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan başkanları Faruk Koca'ya destek olan bir açıklama yaparken bazı taraftarlar yumrukçu başkan Faruk Koca'yı hastane çıkışı ziyaret edip destek tezahüratı yaptı. İşte detaylar...

Süper Lig’in 15’inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan ve 1-1 eşitlikle sonuçlanan mücadelenin ardından MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya inerek mücadelenin hakemi Halil Umut Meler’e yumruk attı. Saldırının ardından sol gözü moraran Meler ve yardımcıları, polis eşliğinde soyuna odasına girdi.

TARAFTAR GRUBUNDAN DESTEK AÇIKLAMASI

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Yaşanan olayın ardından Sarı-lacivertli kulübün 'Gecekondu' isimli taraftar grubu hakeme saldırıda bulunan başkanlarına destek açıklaması paylaştı.

Taraftar grubunun X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, dün, geçen sene, her zaman yapılan hakem hataları, art niyetler, hakkımızı yemeler ve daha niceleri sabrımızı son derece taşırmıştır. Bu son yaşanan olaylar da bunun göstergesidir. Son zamanlarda yaşanan bu olayların bu seviyeye gelmesinin tek sorumlusu TFF ve hakem (!) olan şahıslardır.

Sadece belirli düzende hareket eden ve o düzende kararlar veren hakemlerin yaptıkları artık haddi fazlasıyla aşmıştır. Bugün olaylardan dolayı sabrı taşan Faruk Koca'nın sonuna kadar arkasındayız!"

BU KADARINA DA PES!

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Yaşanan olaylar sonrası hastaneye kaldırılan Faruk Koca'ya Ankaragücü taraftarları makam aracıyla hastaneden ayrılırken destek verdi.


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