Bu kadarına da resmen pes! Ankaragücü taraftarı yumrukçu başkan Faruk Koca'yı hastane çıkışı ziyaret edip destek tezahüratı yaptı

Süper Lig’in 15’inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan ve 1-1 eşitlikle sonuçlanan mücadelenin ardından MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya inerek mücadelenin hakemi Halil Umut Meler’e yumruk attı. Saldırının ardından sol gözü moraran Meler ve yardımcıları, polis eşliğinde soyuna odasına girdi.

TARAFTAR GRUBUNDAN DESTEK AÇIKLAMASI

Yaşanan olayın ardından Sarı-lacivertli kulübün 'Gecekondu' isimli taraftar grubu hakeme saldırıda bulunan başkanlarına destek açıklaması paylaştı.

Taraftar grubunun X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, dün, geçen sene, her zaman yapılan hakem hataları, art niyetler, hakkımızı yemeler ve daha niceleri sabrımızı son derece taşırmıştır. Bu son yaşanan olaylar da bunun göstergesidir. Son zamanlarda yaşanan bu olayların bu seviyeye gelmesinin tek sorumlusu TFF ve hakem (!) olan şahıslardır.

Sadece belirli düzende hareket eden ve o düzende kararlar veren hakemlerin yaptıkları artık haddi fazlasıyla aşmıştır. Bugün olaylardan dolayı sabrı taşan Faruk Koca'nın sonuna kadar arkasındayız!"

BU KADARINA DA PES!

Yaşanan olaylar sonrası hastaneye kaldırılan Faruk Koca'ya Ankaragücü taraftarları makam aracıyla hastaneden ayrılırken destek verdi.

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Ankaragücü taraftarları, Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya hastane çıkışında destek verdiler. — Mynet Spor (@mynetspor) December 11, 2023







