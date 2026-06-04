Bu kadarını kimse beklemiyordu! Merih Demiral Fenerbahçe için öyle bir şey yaptı ki...

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Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde transfer çalışmaları da hız kazandı. Başkan adaylarından Hakan Safi'nin, savunma hattını güçlendirmek adına önemli bir isimle anlaşma noktasına geldiği öne sürüldü.
Sarı-lacivertli kulübün altyapısından yetişen ve kariyerini Avrupa'nın ardından Suudi Arabistan'da sürdüren Merih Demiral'ın, Fenerbahçe'ye dönüşü için önemli mesafe kat edildiği belirtildi. Safi cephesinin milli futbolcunun temsilcileriyle yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiği ve tarafların büyük ölçüde uzlaşma sağladığı ifade edildi.
Al Ahli forması giyen tecrübeli stoperin, kariyerine yeniden Türkiye'de devam etme fikrine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Görüşmelerin ilerleyen süreçte daha da netlik kazanması beklenirken, transferin gerçekleşmesi halinde Merih'in yeniden Fenerbahçe forması giymesi gündeme gelecek.
Suudi Arabistan ekibinde yıllık yaklaşık 12 milyon Euro gelir elde eden 28 yaşındaki savunmacının, transferin önünü açmak için önemli bir maaş indirimi yapabileceği konuşuluyor. İddialara göre Merih Demiral, Fenerbahçe'ye imza atması durumunda yıllık kazancının yaklaşık 5 milyon Euro'luk kısmından vazgeçmeye hazır.
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