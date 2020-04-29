Bu kelebek aslında Johannes Stötter tarafından vücudu boyanmış bir kadın

Vücut ressamı Johannes Stötter, kullandığı teknikle canlı modelleri boyayarak, onları kamufle olmuş bir hayvan veya ayakkabı gibi cansız bir nesne haline getirebiliyor. Yetenekli bir ressam ve kıvrımlı bir modelin muhteşem birleşimi, son derece gerçekçi optik illüzyonlar yaratıyor.
Dünyaca tanınan İtalyan ressam, yaptığı vücut resimleriyle sayısız ödül kazandı. Stötter, küçük kızı Linnea’ya ithaf ettiği “The Butterfly” adlı son çalışmasının en iyi işi olduğunu düşünüyor.
Bu ustalık eseri, haftalar süren planlama ve saatler süren hassas bir çalışma gerektiriyor.
Burada görmüş olduğunuz şey kelebek değil!
Johannes, son eseri The Butterfly’ın yaratım sürecinin kalemle çizilen eskizlerle başladığını söylüyor. Sonrasında ise sanatçı daha büyük eskizler yaratarak onları renklendirmeye başlamış.
Johannes Stötter çalışma sürecini ve ortaya çıkan eseri “Eskizleri tamamladıktan sonra ilk olarak büyük sarı renkli bir çiçek boyadım. En sonunda da modelin vücudunu boyadım. İşimi gören herkes oldukça pozitif tepkiler verdi ve birçok insan bunun en iyi işim olduğu fikrine katılıyor” sözleriyle tanımladı.
İtalyan sanatçı her şeyi nasıl konumlandıracağına hemen karar verdiğini, ancak sürecin geri kalanının sıkı bir çalışmayla ortaya çıktığını ifade etti. Stötter’e göre başlıca zorluk, modeli doğru pozisyonda yerleştirebilmek.
Ortaya çıkan resim konusunda Stötter “Bunun bir vücut resmi olduğunu bilmeseniz bile çok güzel bir resim bence” dedi.
Johannes Stötter, model seçimi konusunda hiç şüphe yaşamamış. Modeli Laura’nun kelebek rolü için en uygun kişi olduğunu düşünen Johannes “Laura’nın hem içi hem de dışı çok güzel. Güçlü ve sabırlı bir model. Bence Laura da kelebek olmayı sevdi. Tüm süreci beş kez tekrar etmek zorunda kalsak da Laura sakin ve sabırlı kalarak harika bir iş çıkardı” sözleriyle modeline iltifatlar yağdırdı.
Johannes, uzun süreler aynı pozisyonda durmayı sürdürebilmenin çok zor olduğunu söylerek, bunu yapabildiği için modeli Laura’ya övgüler yağdırdı.
Johannes Stötter’in yaptığı çok sayıda vücut resmi bulunuyor.
Johannes’in resim kariyeri 2013’te beş model kullanarak çizdiği tropikal resimlerin viral olmasından sonra yükselişe geçti. O zamandan beri yaptığı eserlerle ödülleri topluyor ve basının ilgisini çekmeye devam ediyor.
Kuzey İtalya’da Alpler’de yaşayan Johannes, sıklıkla doğadan ilham alıyor, sanatıyla kesintisiz bir bütün haline getirmeye çalıştığı yaratıcılığa, müziğe ve alternatif yaşam tarzlarına değer veriyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum