Bu kelebek aslında Johannes Stötter tarafından vücudu boyanmış bir kadın

Vücut ressamı Johannes Stötter, kullandığı teknikle canlı modelleri boyayarak, onları kamufle olmuş bir hayvan veya ayakkabı gibi cansız bir nesne haline getirebiliyor. Yetenekli bir ressam ve kıvrımlı bir modelin muhteşem birleşimi, son derece gerçekçi optik illüzyonlar yaratıyor.

Dünyaca tanınan İtalyan ressam, yaptığı vücut resimleriyle sayısız ödül kazandı. Stötter, küçük kızı Linnea’ya ithaf ettiği “The Butterfly” adlı son çalışmasının en iyi işi olduğunu düşünüyor.

Bu ustalık eseri, haftalar süren planlama ve saatler süren hassas bir çalışma gerektiriyor.