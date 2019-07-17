Bu köpeğin yavruları doğmadan satılıyor!

Tokat'ta özel bir okulda tarih öğretmeni olarak görev yapan Ümit Akbaş, hobi olarak 15 yıl önce köpek beslemeye başladı. Kent merkezinde kendisine ait bahçede bu işle uğraşan Akbaş, 10 yıl önce Kangal ve Aksaray Malaklısı cinsi köpeklerin melezi olan Anadolu çoban köpeği yetiştirmeye yöneldi. Akbaş'ın ürettiği köpekler bölgede büyük ilgi görmeye başladı. Özellikle hayvancılıkla uğraşan ve sürüsünü korumak isteyen birçok çiftçi ve meraklısı yavru köpeklerden almak için sıraya girdi. Şu an 4 yaşındaki 'Dağlı' isimli köpeğin iki ayrı dişiden doğacak yavruları için çok sayıda talep oluştu.

Anadolu çoban köpeklerinin Kangal ve Malaklı köpeklerinin melezlemesi sonucu oluştuğunu belirten Ümit Akbaş, "Her iki ırkın kanını taşıyan köpeklerdir. Bunlar bizim ülkemize mal olmuş köpeklerdir. Yüz yıllardır bu topraklarda var olan köpeklerdir. Bunların özelliklerinden bir tanesi de sürü koruma köpeği olarak kullanılması. Aynı zamanda insanlar bağ bahçelerinde, villalarında bekçilik için kullanıyorlar. Şu anda sürüde olanda köpekler var. En büyük özellikleri sürüyü yaban hayvanlarına karşı korumalarıdır. Bu yüzden dağdaki çobanın eli ayağı olan bir köpektir" dedi.