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Bu köpeğin yavruları doğmadan satılıyor!

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 17.07.2019 14:16 | Son Güncelleme

Tokat'ta Kangal ve Malaklı cinslerinin melezi olan Anadolu çoban köpeği büyük ilgi görüyor. Yetiştiricilik yapan Ümit Akbaş'ın (38) sahibi olduğu 'Dağlı' adlı köpeğin iki ayrı dişiden doğacak yavrularını satın almak için meraklıları şimdiden sıraya girdi.

Tokat'ta özel bir okulda tarih öğretmeni olarak görev yapan Ümit Akbaş, hobi olarak 15 yıl önce köpek beslemeye başladı. Kent merkezinde kendisine ait bahçede bu işle uğraşan Akbaş, 10 yıl önce Kangal ve Aksaray Malaklısı cinsi köpeklerin melezi olan Anadolu çoban köpeği yetiştirmeye yöneldi. Akbaş'ın ürettiği köpekler bölgede büyük ilgi görmeye başladı. Özellikle hayvancılıkla uğraşan ve sürüsünü korumak isteyen birçok çiftçi ve meraklısı yavru köpeklerden almak için sıraya girdi. Şu an 4 yaşındaki 'Dağlı' isimli köpeğin iki ayrı dişiden doğacak yavruları için çok sayıda talep oluştu.

Anadolu çoban köpeklerinin Kangal ve Malaklı köpeklerinin melezlemesi sonucu oluştuğunu belirten Ümit Akbaş, "Her iki ırkın kanını taşıyan köpeklerdir. Bunlar bizim ülkemize mal olmuş köpeklerdir. Yüz yıllardır bu topraklarda var olan köpeklerdir. Bunların özelliklerinden bir tanesi de sürü koruma köpeği olarak kullanılması. Aynı zamanda insanlar bağ bahçelerinde, villalarında bekçilik için kullanıyorlar. Şu anda sürüde olanda köpekler var. En büyük özellikleri sürüyü yaban hayvanlarına karşı korumalarıdır. Bu yüzden dağdaki çobanın eli ayağı olan bir köpektir" dedi.

'SIRADA BEKLEYEN ÇOK'

'Dağlı' adlı köpeğinin yavrularının henüz doğmadan satıldığını belirten Akbaş, "Eskiden bu köpeklere paha biçilmezdi. Özellikle çobanın sürüsünü koruyan, değerli köpeklere hiç bir şekilde paha biçilemez, sadece hediye edilirdi. Ama günümüzde çoban köpeği yetiştirmek bir sektöre dönüştü. Mesela 'Dağlı'dan hamile iki tane dişim var. Yavruları anne karnında satıldı. Daha yavru sayısı belli değil ama sırada bekleyenin haddi hesabı yok. Yavruları 45 günlükken, 2 bin ile 2 bin 500 lira arasında fiyatlara veriyoruz. Yaş büyüdükçe rakam artıyor. Şu anda 'Dağlı'ya en son 20 bin lira teklif edildi. Ama biz bunu kabul etmedik" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokat Çoban köpeği

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