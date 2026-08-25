Bu köyde kadınlar ve erkekler farklı konuşuyor! Erkek çocukları 10 yaşında dil değiştiriyor

Nijerya'nın güneyinde yaşayan Ubang halkında, kadınlar ve erkekler bazı nesne ve eylemleri birbirinden tamamen farklı sözcüklerle ifade ediyor. Ubang topluluğunun bu sıra dışı dil geleneğinde çocukların dili öğrenme biçimi de dikkat çekiyor. Kız veya erkek fark etmeksizin çocuklar ilk olarak kadınların kullandığı kelimelerle büyüyor. Erkek çocuklarının küçük yaşlarda kadınların dilini kullanması toplumda olağan karşılanıyor.

Ancak erkek çocukları yaklaşık 10 yaşına geldiğinde önemli bir değişim yaşanıyor. Bu yaştan itibaren kadınlara özgü kelimeleri bırakmaları ve erkeklerin kullandığı Ofe dil biçimine geçmeleri bekleniyor.

AYNI NESNEYE KADINLAR VE ERKEKLER FARKLI İSİMLER VERİYOR

Ubang'daki dil yapısını inceleyen antropolog Chichi Undie'ye göre kadınlarla erkeklerin ortak kullandığı çok sayıda kelime bulunuyor. Ancak bazı kelimeler kişinin cinsiyetine bağlı olarak tamamen değişiyor.

Undie, farklılığın yalnızca İngiliz İngilizcesi ile Amerikan İngilizcesinde görülen yazım veya kullanım farklılıklarına benzetilemeyeceğini belirtiyor. Bazı sözcüklerde harfler ve sesler dahi birbirine benzemeyecek kadar farklı olabiliyor.

Kaynakta verilen örneklerden birinde erkeklerin bir kavram için “itong”, kadınların ise “irui” kelimesini kullandığı aktarılıyor. Bardak için erkeklerin “nkoh”, kadınların ise “ogbala” dediği belirtiliyor. Başka bir örnekte ise erkeklerin kullandığı “bamuie” sözcüğünün kadınlarda “amu” olarak karşılık bulduğu ifade ediliyor.

KAMUSAL ALANLARDA ORTAK DİL KULLANIYORLAR

Kadın ve erkeklerin farklı kelime dağarcığına sahip olması günlük iletişimin tamamen ikiye ayrıldığı anlamına gelmiyor. Topluluk üyeleri özellikle kamusal alanlarda birbirleriyle iletişim kurarken “mete” adı verilen ortak bir dili de kullanıyor. Böylece Ubang halkı, günlük yaşamında birden fazla dil biçimini kullanabilen bir yapıya sahip.

İKİ DİLİN ORTAYA ÇIKIŞINI BİR EFSANEYLE ANLATIYORLAR

Bu sıra dışı dil sisteminin nasıl ortaya çıktığı kesin olarak bilinmiyor. Ancak Ubang halkı arasında konuyla ilgili nesilden nesile aktarılan çeşitli efsaneler bulunuyor.

Topluluk liderinin anlattığı inanışa göre Tanrı, Adem ile Havva'yı yarattığında onlar Ubang halkındandı. Tanrı'nın başlangıçta her topluluğa iki ayrı dil vermeyi planladığına inanılıyor.

Rivayete göre Ubang halkına iki dil verildikten sonra dünyadaki bütün topluluklara yetecek kadar dil olmadığı anlaşılınca bu uygulamadan vazgeçildi. Ubanglılar da kendilerinin bu nedenle diğer toplumlardan farklı olarak iki ayrı dil biçimine sahip olduklarına inanıyor.