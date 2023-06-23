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Bu kütüphane çocukların ayağına gidiyor

23.06.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünden yaklaşık 3,5 milyon liraya satın alınan gezici kütüphane Nğde’de kırsalda yaşayan çocukların binlerce farklı kitapla buluşmasını sağlayacak.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenle hizmete açılan gezici kütüphanede aynı zamanda televizyon, sanal gerçeklik gözlüğü, bilgisayar ve zeka geliştirici oyunlar bulunuyor. Niğde Valisi Mustafa Koç, Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende, gezici kütüphanenin kente hayırlı olmasını diledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünden yaklaşık 3,5 milyon liraya satın alınan kütüphanenin daha önce tahsis edildiğini ve bugüne kadar deprem bölgesinde hizmet verdiğini aktaran Koç, "Araçta 3 bine yakın kitap var. Aynı zamanda içinde televizyon, sanal gerçeklik gözlüğü, bilgisayar ve zeka geliştirici oyunlar bulunuyor. Niğde, kütüphane konusunda iyi bir konuma geldi ama kırsalda yaşayan çocuklarımızın, gençlerimizin ve vatandaşlarımızın bundan mahrum kalmaması adına bu kütüphanemiz çok önemli. Aracımız, bugünden itibaren ilçelerimizde, köylerimizde, beldelerimizde, gençlerimizin hizmetinde olacak" ifadelerini kullandı.

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