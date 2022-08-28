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Bu lezzeti kaçırmayın! Üzüm reçeli nasıl yapılır? Üzüm reçeli tarifi

28.08.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üzüm yaz aylarının en sevilen meyveleri arasında bulunuyor. Farklı çeşitleri bulunan üzüm herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Ancak bu leziz meyve diğer meyveler kadar tatlılarda kullanılmıyor. Oysa ki üzüm tatlılara ayrı bir lezzet katıyor. Üzüm reçeli nasıl yapılır? Diye merak ediyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

Bu lezzeti kaçırmayın! Üzüm reçeli nasıl yapılır? Üzüm reçeli tarifi

Üzüm yazın bunaltıcı sıcaklarında ferahlatan meyvelerden. Sofralara buz gibi konulan üzüm bir anda bitiyor. Herkesin oldukça sevdiği bu meyveyi kışa da taşımanız mümkün. Üzüm kullanarak yapacağınız reçel kahvaltıların vazgeçilmez lezzetlerinden olacak. İkram edeceğiniz herkes bu leziz reçelin tarifini isteyecek.

ÜZÜM REÇELİ TARİFİ

Malzemeler

500 gr çekirdeksiz beyaz üzüm
3 su bardağı toz şeker
Yarım çay bardağı su
2 yıldız anason

Yapılışı

  • Yıkayıp saplarını kopardığınız üzümleri geniş bir kaseye alın. Toz şeker ilave ederek üzüm tanelerini ezmeden karıştırın.
  • 1 gece oda ısısında bekletin. Geniş bir tencereye şekerli üzümleri alın. Üzerine yarım çay bardağı su ilave ederek 30 dakika kısık ateşte pişirin.
  • Pişirirken kaşık kullanmayarak tencereyi arada sallayın. Karışıma yıldız anason ilave ederek 10 dakika daha kısık ateşte pişirin.
  • Reçelin kıvamını kontrol etmek için tabağa bir miktar dökerek soğutun. Yoğun bir kıvamdaysa reçeliniz olmuş demektir.
  • Reçeli saklayacağınız kavanozu ve kapağını kaynar suya sokup çıkarın ve fırında iyice kurutun.
  • Kavanozlar ve reçel sıcakken reçelleri kavanozlara doldurup, kapağını sıkıca kapatın ve ters çevirin. Böylece reçelinizi açmadan uzun süre muhafaza edebilirsiniz.

ÜZÜM REÇELİNİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

  • Dilerseniz, mor üzüm de kullanabilirsiniz. Eğer üzümler çekirdekliyse, pipet yardımıyla içlerini temizleyebilirsiniz.
  • Anason yerine bir çubuk tarçın veya vanilya çubuğu da kullanabilirsiniz.
  • Reçeli hazırlarken çok fazla karıştırmamaya özen gösterin. Bu sayede üzümlerin dağılmasını önleyebilirsiniz.
  • Karıştırma işlemini mutlaka tahta kaşık ile yapın. Metal kaşık reçelin sulanmasına neden olacaktır.
  • Üzüm tanelerini bütün veya ikiye bölünmüş bir şekilde kullanabilirsiniz.

AFİYET OLSUN!


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