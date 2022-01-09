Bu maça kalp dayanmaz! Roma'yı elektrik değil Juventus çarptı! 3-1'den 4-3 yendiler

İtalya Serie A'da 21. hafta mücadelesi müthiş bir maça sahne oldu. Başkent ekibi Roma sahasında Juventus'u konuk etti. Mourinho'nun öğrencileri maça müthiş bir şekilde başlayarak skoru 3-1'e getirdi ama kabus ondan sonra başladı...

MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Juventus karşılaşmanın 53. dakikasında maçı 3-1 geride götürüyordu. Birdenbire kendine gelen Torino ekibi vitesi arttırarak Roma'yı adeta bozguna uğrattı. 70. dakikada Locatelli ile farkı yeniden 1'e indiren Juventus, 72. dakikada Kulusevski ve 77. dakikada De Sciglio'nun golleri ile 4-3 öne geçerek muhteşem bir geri dönüşe imza attı.



