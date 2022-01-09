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  4. Bu maça kalp dayanmaz! Roma'yı elektrik değil Juventus çarptı! 3-1'den 4-3 yendiler

Bu maça kalp dayanmaz! Roma'yı elektrik değil Juventus çarptı! 3-1'den 4-3 yendiler

09.01.2022 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Serie A'da Mourinho kabusu yaşıyor. Tecrübeli teknik adamın çalıştırdığı Roma, sahasında Juventus'u konuk etti. Mourinho'nun öğrencileri maça çok iyi başladı ve karşılaşmanın 53. dakikasına kadar maçı 3-1 önde götürdü. Roma o dakikadan sonra çöküşe geçti. Juventus vitesi arttırdı ve karşılaşmayı müthiş bir geri dönüşle 4-3 kazandı. Mourinho geçen hafta da Milan'a 3-1 mağlup olup taraftarlarını üzmüştü. Tecrübeli teknik adam için tehlike çanları çalmaya başladı...

Bu maça kalp dayanmaz! Roma'yı elektrik değil Juventus çarptı! 3-1'den 4-3 yendiler

İtalya Serie A'da 21. hafta mücadelesi müthiş bir maça sahne oldu. Başkent ekibi Roma sahasında Juventus'u konuk etti. Mourinho'nun öğrencileri maça müthiş bir şekilde başlayarak skoru 3-1'e getirdi ama kabus ondan sonra başladı...

MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

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Juventus karşılaşmanın 53. dakikasında maçı 3-1 geride götürüyordu. Birdenbire kendine gelen Torino ekibi vitesi arttırarak Roma'yı adeta bozguna uğrattı. 70. dakikada Locatelli ile farkı yeniden 1'e indiren Juventus, 72. dakikada Kulusevski ve 77. dakikada De Sciglio'nun golleri ile 4-3 öne geçerek muhteşem bir geri dönüşe imza attı.


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Anahtar Kelimeler:
Juventus Roma
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