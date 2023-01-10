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Bu mağazaya sadece ihtiyaç sahibi vatandaşlar giriyor

10.01.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çayırova Belediyesi’nin Sevince Mağazası 2022 yılında ihtiyaç sahibi bin 600 aileye kapılarını açtı.

Bu mağazaya sadece ihtiyaç sahibi vatandaşlar giriyor

Sevince Mağazası’nda geçtiğimiz yıl ihtiyaç sahiplerine 10 bin parça kıyafet yardımı yapıldı.

Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne kayıtlı olan ihtiyaç sahibi aileler, yıl boyunca randevu sistemi ile mağazaya gelerek kıyafet ihtiyaçlarını karşıladı. Mağaza yetkilileri tarafından 1 gün önce aranıp randevu verilen aileler, kendileri için oluşturulan özel zaman diliminde mağazada binlerce ürün içerisinden seçtikleri kıyafetleri aldı. 3 katta 250 metrekare alanda hizmet veren mağazada, çocuk, kadın ve erkek reyonu bulunurken, her katta mevsim şartlarına uygun olarak hazırlanan kıyafetler ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor.

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