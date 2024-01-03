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Bu mahallede kaldırımlar yürümek için değil araç park etmek için kullanılıyor

03.01.2024 10:47 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de bazı araçların, otopark yerine insanların yürümesi için yapılan kaldırımlara park edilince vatandaşların tepkisini topladı.

Bu mahallede kaldırımlar yürümek için değil araç park etmek için kullanılıyor

Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Safiyet Sokak’ta kaldırımlara birden fazla aracın park edildiği görüldü. Bilinçsizce yapılan park yüzünden yoldan geçen vatandaşların ilerleyebilmek için yola çıktıkları görüldü. Vatandaşlar, sıkıntı yaşadıkları için kaldırımın üzerine araçlarını park eden bilinçsiz sürücülere tepki gösterdiler. Bilinçsiz yapılan parktan dolayı rahatsız olduğunu dile getiren mahallesi sakinleri, bu bilinçsizliğin herhangi bir kazaya sebebiyet verebileceğini dile getirirken, yetkililerin bu duruma bir an önce el atmasını talep ettiler.

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