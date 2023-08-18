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Bu markette para geçmiyor, açılışı yapıldı

18.08.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’tın Niksar ilçesinde ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan ’Sosyal Market’in açılışı gerçekleştirildi.

Bu markette para geçmiyor, açılışı yapıldı

Niksar Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin temel gıda ve hijyen ve kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla ’Sosyal Market’ projesini hayata geçirdi. İhtiyaç sahipleri NiksarKart ile aylık yüklenen bakiye ile ücretsiz alışveriş yapabilecek. ’Sosyal Market’ Niksar’da ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılar olacak. Gerçekleştirilen açılışa, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Erbaa kaymakamı Niksar Kaymakam Vekili Dr. İsmail Altan Demirayak, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, İl protokolü ve vatandaşlar katıldı. Kurdele kesiminin ardından ’Sosyal Market’ ihtiyaç sahiplerinin hizmetine açıldı.

"DERİN KÜLTÜREL MİRASIN ÜZERİNDE OLMASI ETKİLEYİCİ BİR DURUM"

Niksar’a ’Sosyal Market’in hayırlı olmasını dilediğini belirten Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, " Niksar’ın bu Derin kültürel mirasın üzerinde olması etkileyici bir durum. Bizde burada tarihi ve kültürel mirasa bir şeyler eklemeye çalıştık. Niksar kalemizde restorasyon çalışmaları sürüyor, belirli alanlarda da çalışmalar devam ediyor. 6 Şubat depremiyle ülkemizin her yerinde bir yarış varmış gibi yardımlar gitti. Burada Tokat yardımlarıyla birçok ilin önüne geçti" şeklinde konuştu.

"BURADA PARA GEÇMİYOR, SADECE İHTİYACI OLAN VATANDAŞLAR KARTIYLA ALIŞVERİŞ YAPIYOR"

’Sosyal Market’ de paranın geçmediğini belirten Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "Niksar Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ihtiyaç sahibi insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere aylık, 2 ve 3 aylık periyotlarla desteklerini veriyordu. Gıda paketi isteyen vatandaşlarımıza gıda paketi veriyorduk. Ancak gıda paketi adı üstünde gıda ile sınırlıydı. Bir evin ihtiyacı bununla sınırlı değil, temizlik, kıyafet gibi ihtiyaçlar da var. Zaman zaman hayırseverlerin gönderdiği paketler ihtiyaç sahibi insanların evlerinde yığılmalara neden oluyordu. İhtiyaç olan temizlik ve kıyafet gibi ürünlere ulaşımda yine sıkıntı yaşanıyordu. Biz bunu ortadan kaldırdık. Burada 6 yıldır farklı bir noktada devam eden giyim marketimizi ve yeni açacağımız gıda marketimizi açıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kartlar veriyoruz, bu kartlar içerisine belirli periyod ile kontör yüklüyoruz. Burada para geçmiyor, sadece ihtiyacı olan vatandaşlar kartıyla alışveriş yapıyor" dedi.

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