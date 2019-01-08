Bu meslek hem ayakları yerden kesiyor, hem zengin ediyor!

Astronot olmak pek çok kişi için yalnızca rüyalarda ulaşabileceği bir meslek gibi görünse de gerçekleştirilmesi bu denli uzak bir hayal değil. Öyle ki NASA, daha önce bir veterineri bile oldukça başarılı bir astronot yapmayı başarmıştı. Peki astronomik rakamlarda maaş kazanabilmek, en önemlisi de pek çok kişinin hayalini süsleyen mesleği icra edebilmek için ne yapmak gerekiyor? İşte bu sorunun cevabı...

Maaşları dudak uçuklatıyor

Bir astronot ne kadar maaş alıyor? Her şeyden önemlisi astronot olmak kolay mı? Yaş veya boyun önemi var mı?

Astronot olmak için kendinizi eğittiyseniz umudunuzu kaybetmeyin çünkü NASA, geçmişte bir veterinerden bile usta bir astronot yetiştirmişti.

Adaylar en kısa 160 cm en uzun ise 190 cm olmak zorunda. Ayrıca oturur pozisyonda kan basıncının 140/90’ı geçmemesi gerekiyor.

Adaylar astronot olabilmek için çok zorlu bir dayanıklılık testinden geçiyorlar ve aynı zamanda NASA yetkilileri ile yaptıkları görüşme sırasında yetkilileri etkilemek zorundalar.

Eğer seçilirseniz 2 yıllık bir eğitim ve değerlendirme programına başlıyorsunuz. Bu sırada eğer gerçek bir uzay görevi için seçildiyseniz göreve hazırlık için çeşitli beceriler öğreniyorsunuz.

Bir uçuş elbisesi ve tenis ayakkabıları giyerek 25 metrelik bir havuzda 10 dakika boyunca yüzmek.

Peki başka ne gerekiyor bir astronot olmak için? Örneğin SCUBA sertifikası almakla işe başlayın!

Yer çekimsiz ortam testleri yapmak için bir jet uçağı ile yukarı-aşağı şekilde sürat yapmak. Eğitimdekiler bunu günde 40 defa yapabilir.

Peki bir astronotun aldığı maaş nedir dersiniz? Dudaklarınızı uçuklatmaya hazır olun!