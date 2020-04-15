Bu meyveleri ilk kez göreceksiniz! Dünyanın en garip görüntüsüne sahip meyveleri...

Özellikle Afrika, Asya ve Güney Amerika kıtalarında daha önce benzerini görmediğiniz bu meyveleri gördüğünüzde varlığına inanamayabilirsiniz. Rengarenk yapıları ve birbirinden farklı lezzetleri ile insanda adeta tadına bakma hissi uyandırıyorlar. Karşınızda ilk bakışta görüntüsü ile, daha sonra da lezzeti ile herkesi şaşırtan dünyanın en tuhaf meyveleri:

RAMBUTAN

Oldukça değişik görüntüsüyle dikkat çeken rambutan meyvesi, dış kabuğundaki saçaklar sebebiyle doğanın insanlara sunduğu en ilginç meyveler arasında geliyor. Dışı dikenli gibi görünse de kabuğu oldukça yumuşak ve iç kısmında sulu bir meyve var. 1 adedi yaklaşık 17 kalori olan rambutan meyvesini diyetlerde güvenle tüketebilirsiniz.

DURİAN

Durian dünyanın en çok kokan meyvesi olan bilinse de B, C, E vitamini ve demir yönünden oldukça zengin meyvelerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 3 kilograma kadar büyüyebiliyor. Kokusunun cehennemi, tadının ise cenneti simgelediğine inanılıyor.

PİTAYA

Ejder meyvesi adıyla hayatımıza yavaş yavaş girmeye başlayan pitaya, ekşi ve ferahlatıcı tadıyla kiviyi andırıyor. Yüksek antioksidan ve lipozom içeren pitayanın lif açısından da oldukça zengin olduğu biliniyor.