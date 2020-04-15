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Bu meyveleri ilk kez göreceksiniz! Dünyanın en garip görüntüsüne sahip meyveleri...

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Yaşadığımız mucizelerle dolu gezegen bizi her an şaşırtan sürprizlerle dolu. Dünya’da sadece belirli bölgelerde yetişen öyle meyveler var ki, keşfedilmiş olmalarına rağmen dünya çapında tanınmayı bekliyor. Biz de sizlere ilginç görüntüleriyle dikkat çeken meyveleri tanıtmak istedik. İşte değişik görüntülerinin yanında sayısız faydası bulunan egzotik meyveler…

Bu meyveleri ilk kez göreceksiniz! Dünyanın en garip görüntüsüne sahip meyveleri...

Özellikle Afrika, Asya ve Güney Amerika kıtalarında daha önce benzerini görmediğiniz bu meyveleri gördüğünüzde varlığına inanamayabilirsiniz. Rengarenk yapıları ve birbirinden farklı lezzetleri ile insanda adeta tadına bakma hissi uyandırıyorlar. Karşınızda ilk bakışta görüntüsü ile, daha sonra da lezzeti ile herkesi şaşırtan dünyanın en tuhaf meyveleri:

RAMBUTAN

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Oldukça değişik görüntüsüyle dikkat çeken rambutan meyvesi, dış kabuğundaki saçaklar sebebiyle doğanın insanlara sunduğu en ilginç meyveler arasında geliyor. Dışı dikenli gibi görünse de kabuğu oldukça yumuşak ve iç kısmında sulu bir meyve var. 1 adedi yaklaşık 17 kalori olan rambutan meyvesini diyetlerde güvenle tüketebilirsiniz.

DURİAN

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Durian dünyanın en çok kokan meyvesi olan bilinse de B, C, E vitamini ve demir yönünden oldukça zengin meyvelerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 3 kilograma kadar büyüyebiliyor. Kokusunun cehennemi, tadının ise cenneti simgelediğine inanılıyor.

PİTAYA

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Ejder meyvesi adıyla hayatımıza yavaş yavaş girmeye başlayan pitaya, ekşi ve ferahlatıcı tadıyla kiviyi andırıyor. Yüksek antioksidan ve lipozom içeren pitayanın lif açısından da oldukça zengin olduğu biliniyor.

BUDA'NIN ELİ

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Uzak Doğu meyvesi olan Buda’nın Eli, parmak benzeri bölümleri ve hoş kokusuyla dikkat çekiyor. Rendelenerek ve limon olarak kullanılan Buda'nın Eli yaz boyu meyve vermeye devam ediyor.

MANGOSTAN

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Enfes tadıyla dünyaya nam salan mangostanın, kesinlikle denemeye değer lezzetlerden biri olduğunu bilmelisiniz. Tenis topundan biraz daha küçük olan bu meyve içerdiği demir ile daha güçlü bir bünye sağlar. Mor renkli dış kabuğunun altında beyaz ve yumuşak bir yapısı bulunuyor.

KARAMBOLA

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Yıldız şeklindeki meyve dilimleri ile yıldız meyvesi ismini alan karambolanın hafif tatlı ve mayhoş bir lezzeti bulunuyor. C vitamini ve fosfor bakımından oldukça zengin olan bu meyvenin tadı için beklentilerinizi çok yüksek tutmamalısınız.

AKEBİ

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Kelime anlamı “mavinin nadir görülen bir tonu” olan akebi, Kuzey Japonya’da yetişiyor. Bulunması oldukça zor olduğundan tadına bakma şansınız oldukça düşük. Kabuğu bezelyenin ki gibi açılarak iç kısmındaki etli ve tohumlu kısım birlikte yeniyor.

KİWANO

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Boynuzlu kavun, Güney ve Orta Afrika’ya özgü bir meyvedir. Adı kavun olsa da bildiğiniz kavunlarla pek alakası yok. Salatalık, limon, kabak ve muz gibi farklı aromaları bünyesinde barındıran kiwano; jölemsi bir yapıya sahip. İçerisinde bol miktarda A vitamini, demir, kalsiyum ve besin lifi olduğu biliniyor.

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