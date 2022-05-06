Bu nasıl defans oyuncusu! Her sezon gol krallığına oynuyor! James Tavernier, UEFA Avrupa Ligi'nde bile gol kralı...

İskoçya Ligi ekipleriden Glasgow Rangers'ta forma giyen James Tavernier adeta tarih yazıyor. Defans oyuncusu olmasına rağmen hemen hemen her sezon gol krallığına oynayan yıldız oyuncu Avrupa devlerinin radarına girdi bile.

3. LİGE DÜŞÜP GERİ GELDİLER

Rangers 3. Lig'e düşürüldükten sonra İskoçya'yı Celtic hegemonyası esir almış ancak açık mavililer basamakları birer birer tırmanıp yeniden en üst lige yükselmişti.

Steven Gerrard yönetiminde küllerinden doğan takım, Gio van Bronckhorst ile Avrupa Ligi'nde finale çıktı.

Avrupa'da rekabetçi bir takım haline gelen Rangers'ta bazı oyuncular dikkatlerin odağında. Bunların başında takım kaptanı James Tavernier geliyor.

TAVERNİER, AVRUPA LİGİ GOL KRALLIĞININ ZİRVESİNDE

James Tavernier, Avrupa Ligi yarı final rövanşında Leipzig'e attığı golle dikkat çekti ancak hepsi bu değil... İngiliz futbolcu bu sezon turnuvada 7 gole imza attı. Rangers finale yükselirken Tavernier ise gol krallığının zirvesinde yer alıyor.

7 gollü Tavernier'i 6 golle Lyon'dan Karl Toko Ekambi takip ederken turnuvanın diğer finalisti Eintracht Frankfurt'tan ise 5 gollü Daichi Kamada üçüncü sırada yer alıyor.

7 SEZONDA 187 GOLE KATKI SAĞLADI

James Tavernier, Rangers'a transfer olduğunda takım henüz Championship'te mücadele ediyordu. Kulüpteki yedinci sezonunu geçiren İngiliz sağ bek ilk sezonunda takımıyla üst lige çıktı. 6 sezondur da İskoçya Premier Ligi'nde top koşturuyor.

Tavernier, bugüne kadar 7 sezonun 4'ünde 30 ve daha fazla gole doğrudan katkı sağladı.

Takımın hem penaltıcısı hem de frikikçisi konumundaki Tavernier gollerinin tamamını duran toplardan bulmuyor. Deneyimli futbolcu akan oyunda da takımına fazlasıyla skor katkısı sağlıyor.

Bu sezon şu ana kadar çıktığı 56 resmi maçta 16 gol ve 16 asistlik performans sergileyen futbolcu şimdiden 32 gole direkt katkı sağladı.

