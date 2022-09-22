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Bu nasıl halı saha maçı! Otomatik silahlarla ateş ettiler

22.09.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Brezilya'da mahalle arasında oynanan bir halı saha karşılaşmasında yaşananlarla 'yok artık' dedirtti. Brezilya'da fanatizmin geldiği nokta herkesi şaşırtırken, halı saha maçını izleyen bazı izleyiciler maç esnasında otomatik silahlarla havaya ateş etti. İşte o anlar...

Bu nasıl halı saha maçı! Otomatik silahlarla ateş ettiler

Dünya futboluna birçok süper yıldız yetiştirmiş olan ve futbol denince ilk akla gelen ülkelerden biri olan Brezilya'da oynanan bir halı saha mücadelesinde kaydedilen görüntüler herkesi şoke etti.

Tam olarak nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntüler izleyenlerin yüreğini ağzına getirirken, adeta 'Bu kadar da olmaz' dedirtti.

Mahalle arasında oynanan bir halı saha karşılaşmasını yüzlerce kişi izlerken, bazı fanatik taraftarlar halı sahanın tellerine tırmanarak sallanırken, seyircilerden bazılarının ise otomatik silahlarla havaya ateş açtığı görüldü. Birçok futbolseverin izlediği karşılaşmada kaydedilen bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

İŞTE O ANLAR:


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