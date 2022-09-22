Bu nasıl halı saha maçı! Otomatik silahlarla ateş ettiler

Dünya futboluna birçok süper yıldız yetiştirmiş olan ve futbol denince ilk akla gelen ülkelerden biri olan Brezilya'da oynanan bir halı saha mücadelesinde kaydedilen görüntüler herkesi şoke etti.

Tam olarak nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntüler izleyenlerin yüreğini ağzına getirirken, adeta 'Bu kadar da olmaz' dedirtti.

Mahalle arasında oynanan bir halı saha karşılaşmasını yüzlerce kişi izlerken, bazı fanatik taraftarlar halı sahanın tellerine tırmanarak sallanırken, seyircilerden bazılarının ise otomatik silahlarla havaya ateş açtığı görüldü. Birçok futbolseverin izlediği karşılaşmada kaydedilen bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

İŞTE O ANLAR:

????????⚽️Brezilya'da oynanan bir halı saha maçında seyirciler tırmandıkları halı saha telleri sallarken, bazı kişilerin otomatik silahlarla havaya ateş açtığı görüldü. ????️ pic.twitter.com/MFb6Edqjp9 — Mynet Spor (@mynetspor) September 22, 2022



