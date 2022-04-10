Bu nasıl penaltı? Yeşil sahalarda ender görülen an...

Almanya Ligi'nde görmeye alışık olmadığımız cinsten bir penaltı atışı yapıldı. Penaltıyı kullanan futbolcu topa iki kere dokununca attığı gol iptal edildi.

AYAĞI KAYDI VE DÜŞTÜ

Leverkusen forması giyen Moussa Diaby'nin topa vuracağı esnada ayağı kaydı ve yere düştü. Yere düşerken diğer ayağıyla topa dokununca ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Yeşil sahalarda ender rastlanan bu olay karşısında herkes şaşırdı. Hakemin de oyuncuya bu durumu anlatmasının ardından itiraz etmeyerek görev bölgesine döndü.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)



