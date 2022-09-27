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Bu ne cüret! "Fenerbahçe istese de alamaz"

27.09.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Jorge Jesus ile iyi bir grafik yakalayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosuna yaptığı takviyelerle adından söz ettiren ekiplerden biri olurken, bir dönem Sarı-Lacivertliler'in ilgilendiği iddia edilen Gabriel Barbosa için Brezilya'dan flaş bir açıklama geldi. Golcü oyuncu için kulüp yetkilisi bir isim açıklamada bulunurken, Fenerbahçe'nin Barbosa'yı alacak güçte olmadığını ifade etti. İşte detaylar...

Bu ne cüret! "Fenerbahçe istese de alamaz"

Yeni sezon öncesi birçok yıldız isimle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, ara tranfer döneminde birçok isimle temasa geçerken, bu isimlerden biri de Brezilya'nın köklü kulüplerinden Flamengo'da forma giyen Gabigol (Gabriel Barbosa) olmuştu.

Daha önce Serie A devi Inter ve Benfica gibi köklü kulüplerde de forma giyen 26 yaşındaki golcünün kulübü Flamengo'nun başkan yardımcısı Marco Braz, Brezilya basınına verdiği bir demeçte bu iddialara dair açıklamalarda bulundu.

"TÜRK TAKIMLARI ALAMAZ"

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Marco Braz, oyuncusu için çıkan Fenerbahçe iddiaları için Sarı-Lacivertliler'i oldukça kızdıracak sözler sarf etti. Braz açıklamasında oyuncusu Gabigol için "Türk takımları onu alacak güçte değil" ifadelerini kullandı.

"ŞAKA MI BU?"

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51 yşaındaki Braz yaptığı açıklamada, "Gabigol'ü nasıl alacaklar? Şaka mı bu? Serbest kalma maddesi 35 milyon Euro olan bir oyuncuyu Türkler alamaz." derken, "Eminim Fenerbahçe bu ücreti ödese bile Gabriel oraya gitmez." açıklamasını yaptı. Marco Braz ayrıca, Gabigol'ün Flamengo'dan ayrılması halinde ilk tercih edeceği ülkenin İspanya ya da İngiltere olacağını da sözlerine ekledi.

"BU NE CÜRET"

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Bu sözlerin ardından Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyadan Braz'a tepki gösterirken, "Bu ne cürret" yorumlarında bulundu.

109 GOL 31 ASİST

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2019-2020 yılında İtalya Serie A'nın köklü kulübü Inter'den 17 milyon 500 bin Euro'ya Flamengo'ya transfer olan Gabigol, daha önce Santos ve Benfica'da da forma giydi. Gabriel Barbosa Flamengo'da çıktığı 178 maçta 109 gol ve 31 asist kaydetti.

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