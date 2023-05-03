Bu ne hız, taraftar bile şaştı kaldı! Beşiktaş derbisindeki hata sonrası eski Fenerbahçeli'den Galatasaray'a transfer kıyağı

Bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı konumunda olan Galatasaray, kalan haftalarda hata yapmak istemezken, son oynanan Beşiktaş derbisinde alınan 3-1'lik mağlubiyet camianın moralini hayli bozmuştu.

Yaşanılan bu puan kaybının yanı sıra Siyah-Beyazlılar'ın ikinci golünde yaptığı büyük hata ile tepkileri üzerine çeken Sergio Oliveira taraftarlarca eleştirilmeye devam ederken, yönetimden beklenmedik bir transfer hamlesi geldi.

Yeni sezon için daha güçlü bir kadro kurmak isteyen ve özellikle de Avrupa'da mücadele etmek adına transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, listesindeki oyuncular için harekete geçmeye başladı.

DERBİ SONRASI FRANSA'YA

Kadrosunu güçlendirmek için her fırsatta temaslarına devam eden Galatasaraylı kurmaylar derbide son düdüğün çalmasının ardından yeni bir transfer için hafta sonu Fransa'ya çıkarma yaptı.

COMOLLI'NİN TAKIMINDAN TRANSFER

Bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan Damien Comolli'nin başkanı olduğuı Toulouse'un Nantes'ı mağlup ettiği Fransa Kupası'nı tribünden takip eden Ayhan Akman-Cenk Ergün ikilisi, Toulouse'nin kiralık oyuncuları Muhammed ile birlikte Branco Van Den Boomen'i yakından takip etti.

TAM NOT ALDI

Toulouse ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hollandalı orta saha oyuncusu Boomen, finalde yaptığı asistle tam not alırken, Sergio Oliveira'ya alternatif arayışında olan sarı-kırmızılıların 27 yaşındaki oyuncu için şartları zorlayacağı öğrenildi.

5 GOL 8 ASİST

Bu sezon Toulouse formasıyla 31 maçta 5 gol ve 8 asist yapan Van Den Boomen dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hollandalı oyuncunun piyasa değeri ise 9 milyon Euro.

