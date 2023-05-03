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Bu ne hız, taraftar bile şaştı kaldı! Beşiktaş derbisindeki hata sonrası eski Fenerbahçeli'den Galatasaray'a transfer kıyağı

03.05.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray'da geçtiğimiz hafta Beşiktaş deplasmanında yaşanan puan kaybı moralleri bozarken, Sarı-Kırmızılılar yeni sezon için de çalışmalarını sürdürüyor. Birçok isimle temaslarına devam eden Galatasaray yönetimi Sergio Oliveira'nın derbide yaptığı kritik hata sonrası Oliveira'nın alternatifini bulabilmek için Fransa'ya uçtu. İşte detaylar...

Bu ne hız, taraftar bile şaştı kaldı! Beşiktaş derbisindeki hata sonrası eski Fenerbahçeli'den Galatasaray'a transfer kıyağı
Sergio Oliveira

Sergio Oliveira

POR Portekiz
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı konumunda olan Galatasaray, kalan haftalarda hata yapmak istemezken, son oynanan Beşiktaş derbisinde alınan 3-1'lik mağlubiyet camianın moralini hayli bozmuştu.

Yaşanılan bu puan kaybının yanı sıra Siyah-Beyazlılar'ın ikinci golünde yaptığı büyük hata ile tepkileri üzerine çeken Sergio Oliveira taraftarlarca eleştirilmeye devam ederken, yönetimden beklenmedik bir transfer hamlesi geldi.

Yeni sezon için daha güçlü bir kadro kurmak isteyen ve özellikle de Avrupa'da mücadele etmek adına transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, listesindeki oyuncular için harekete geçmeye başladı.

DERBİ SONRASI FRANSA'YA

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Kadrosunu güçlendirmek için her fırsatta temaslarına devam eden Galatasaraylı kurmaylar derbide son düdüğün çalmasının ardından yeni bir transfer için hafta sonu Fransa'ya çıkarma yaptı.

COMOLLI'NİN TAKIMINDAN TRANSFER

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Bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan Damien Comolli'nin başkanı olduğuı Toulouse'un Nantes'ı mağlup ettiği Fransa Kupası'nı tribünden takip eden Ayhan Akman-Cenk Ergün ikilisi, Toulouse'nin kiralık oyuncuları Muhammed ile birlikte Branco Van Den Boomen'i yakından takip etti.

TAM NOT ALDI

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Toulouse ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hollandalı orta saha oyuncusu Boomen, finalde yaptığı asistle tam not alırken, Sergio Oliveira'ya alternatif arayışında olan sarı-kırmızılıların 27 yaşındaki oyuncu için şartları zorlayacağı öğrenildi.

5 GOL 8 ASİST

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Bu sezon Toulouse formasıyla 31 maçta 5 gol ve 8 asist yapan Van Den Boomen dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hollandalı oyuncunun piyasa değeri ise 9 milyon Euro.

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