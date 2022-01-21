Bu ne hız Torrent! 2 maçta Galatasaray tarihine geçti!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in görevine son verilmesi dibe vuruşu engelleyemedi. Domenec Torrent yönetiminde ilk maçında sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayılan sarı-kırmızılılar, dün akşam Nef Stadı'nda Kasımpaşa'ya da 3-1 mağlup oldular. Peş peşe 2 maçını da kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent ise henüz geleli 1 ay olmadan tarihe geçti.

GALATASARAY TARAFTARI ÖFKELİ

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Domenec Torrent yönetiminde iki maç baz alındığında beklentilerin çok uzağında kalan sarı-kırmızılılarda taraftarlar isyan bayrağını açtı. Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası tribünler Başkan Burak Elmas'a tepki gösterirken tribünlerde Fatih Terim lehine sloganlar atıldı.

GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ

Opta'nın verilerine göre Galatasaray'da Domenec Torrent henüz 2. maçında tarihe geçti. İspanyol çalıştırıcı, Galatasaray'la ilk iki maçında mağlubiyet yaşayan 3. teknik direktör oldu. 1989'da bunu ilk kez yaşayan hoca Sigfried Held olurken Galatasaray'ın efsane ismi Hagi ise 2004 yılında aynı başarısız görüntüyü çizmişti.



