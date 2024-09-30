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'Bu paraların nereye aktığı belirsiz' Devlet okulları içinde özel okul kuruyorlar! Çocuk kulüpleri hakkında tartışma yaratan iddia

30.09.2024 10:11
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Devlet okullarında 'çocuk kulübü' adı altında özel okullar kurulduğu şeklinde tepki çeken bir iddia gündeme geldi. Son ders zilinin ardından başlayan çocuk kulüplerinde iddiaya göre bazı ilkokul müdürlerinin okul dışından anlaştığı ekipler eğitim veriyor. 6 derse 51 bin TL ödeniyor! Bu şekilde 200'den fazla okul olduğunu belirten gazeteci İsmail Saymaz "Binlerce TL okul müdürlerinin açtığı banka hesaplarına akıyor. Bu para nereye gidiyor, belirsiz" dedi.

'Bu paraların nereye aktığı belirsiz' Devlet okulları içinde özel okul kuruyorlar! Çocuk kulüpleri hakkında tartışma yaratan iddia

Okullarda yeni dönem temizlik ve hijyen tartışmalarıyla başladı ancak şimdi çocuk kulüpleri hakkında gündeme gelen iddialar daha büyük polemiklerin kapısını araladı. Milli Eğitim Bakanlığının izniyle gerçekleşen çocuk kulübü eğitimlerinde kaymakamlık ve bakanlığın onayı olmayan grupların eğitim verdiği, bu eğitimler için ödenen paranın nasıl kullanıldığının da belirsiz olduğu öne sürüldü.

ÖĞRETMENLERİN ONAYLANMASI GEREKİYOR

'Çocuk kulübü' uygulaması okullarda son ders zilinin çalmasının ardından saat 15-17 arasında gerçekleşiyor. Uygulama Milli Eğitim Bakanlığı onaylı. Kulüp kurulması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden okulun izin alması gerekiyor. Ayrıca öğretmenler dışındaki eğitimcilerin kaymakamlıklar tarafından onaylanması da şartlar arasında.

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ÜCRETLER OKULUN AÇTIĞI BANKA HESABINDA TOPLANIYOR

Çocuk kulüplerinde halk oyunları, değerler eğitimi, yabancı dil, bilim olimpiyatları gibi birçok ders ve eğitim veriliyor. Halk TV'den İsmail Saymaz'ın köşe yazısında yer verdiği üzere, yönergeye göre saat ücreti, “ders saati ücretinin altıda birinden az, dörtte birinden fazla” olamaz. Beslenme verilecekse üçte bire kadar yükseltilebilir. Okullar özel kulüp ücretlerini açtıkları bir kamu bankası hesabında topluyor.

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"ÇOCUK KULÜBÜ SÜSÜ VERİLMİŞ, DEVLET OKULU İÇİNDE KURULAN ÖZEL OKULLAR"

Çocuk kulüpleriyle ilgili tepki çeken iddia ise, devlet okullarındaki kulüplerden bazılarının adeta bir özel okul gibi işliyor olması. İsmail Saymaz da bu iddiayı "Bir de çocuk kulübü süsü verilmiş, devlet okulu içinde kurulan özel okullar var" ifadeleriyle dile getirdi ve şöyle detaylandırdı:

"İlkokul müdürleri dışarıdan bir ekiple anlaşıyor. Bu ekip okulu saat 14.45’ten sonra devralarak, özel eğitim veriyor. Yani, devletin öğretmeni gidiyor, yerine kaymakamlık ve milli eğitimin onay vermediği bir grup geliyor. Elektrik, su, doğalgaz ve temizlik hizmeti bedava."

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6 DERSE 51 BİN TL

Bu şekilde 200'den fazla ilkokul olduğunu aktaran Saymaz, İstanbul'daki bir okulda kulüpteki 6 ders için 51 bin TL alındığını kaydetti. Saymaz'ın deyişiyle "Saat 15-17 arasında okul müdürlerince çalıştırılan bir tür özel okul" olan bu uygulama iddiaya göre İstanbul’da Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şişli, Beşiktaş ve Bakırköy gibi ilçelerde yoğunlaşmış durumda.

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"BU PARALAR NEREYE AKIYOR, BELİRSİZ"

Saymaz, "Binlerce TL okul müdürlerinin açtığı banka hesaplarına akıyor. Bu para nereye gidiyor, belirsiz" diyerek uygulamadaki tartışmalı detaya dikkat çekti ve tepkisini şöyle dile getirdi: "Sultanbeyli, Ümraniye ve Esenyurt’ta ilkokullar temizlenemezken, ‘özel’ çocuk kulübü açan bu ilkokullar para içinde yüzüyor."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Okul müdürü özel okul
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