Bu paraya takım kurulur! Dünya devine tarihi ceza, Mbappe'ye ödeyecekler: Böylesi görülmedi

Paris İş Mahkemesi’nin kararı, PSG ile Kylian Mbappe arasındaki gerilimin hukuki boyutunu netleştirdi. Maaş ve prim alacakları nedeniyle açılan davada Fransız yıldız haklı bulunurken, PSG’nin 61 milyon avro ödeme yapmasına hükmedildi. İşte detaylar...

Bu paraya takım kurulur! Dünya devine tarihi ceza, Mbappe'ye ödeyecekler: Böylesi görülmedi
Berker İşleyen
Paris İş Mahkemesi, Paris Saint-Germain ile Kylian Mbappe arasında uzun süredir devam eden mali anlaşmazlıkta kararını verdi. Mahkeme, Fransız kulübün eski yıldızına toplam 61 milyon avro ödeme yapmasına hükmetti.

NE YAŞANMIŞTI?

2024 yazında Real Madrid’e bonservissiz olarak transfer olan Mbappe, PSG ile yaşadığı maaş ve prim krizi nedeniyle konuyu yargıya taşımıştı. Taraflar arasındaki dava, futbolcunun kulüpte geçirdiği son dönemde ödenmediği öne sürülen alacaklar üzerinden Paris’te görüldü.

MAAŞ VE PRİM BORÇLARI...

Mahkeme, yapılan inceleme sonucunda PSG’nin Mbappe’ye çeşitli dönemlere ait maaş ve prim borçlarını ödemediğine kanaat getirdi. Bu nedenle kulübün, Fransız yıldız futbolcuya 61 milyon avro tazminat ödemesi gerektiği karara bağlandı.

Mbappe, haksız fesih, imza paraları ve farklı sözleşme kalemlerini gerekçe göstererek eski kulübünden toplam 263 milyon avro talep etmişti. PSG ise savunmasında, futbolcunun sözleşme uzatmama kararını gizleyerek kulübü olası bir bonservis gelirinden mahrum bıraktığını öne sürmüş ve buna karşılık 440 milyon avroluk tazminat davası açmıştı.

