Puskas Ödülü sahibini buldu! İşte yılın en iyi golü

FIFA’nın bireysel ödülleri arasında en prestijli kategorilerden biri olan Puskas Ödülü’nde 2025 yılının kazananı belli oldu. Dünya futbolunda yılın en estetik golüne verilen ödül, Güney Amerika’dan gelen unutulmaz bir vuruşa gitti.

PUSKAS ÖDÜLÜ SAHİBİNİ BULDU

FIFA The Best Ödülleri kapsamında açıklanan 2025 Puskas Ödülü, Arjantin futbolunun yükselen isimlerinden Santiago Montiel’e verildi. Independiente forması giyen genç oyuncu, sezon boyunca attığı goller arasından estetik değeriyle öne çıkan vuruşuyla ödüle layık görüldü.

MÜTHİŞ GOL

Montiel’e ödülü getiren gol, 11 Mayıs 2025 tarihinde Rivadavia ile oynanan karşılaşmada geldi. Ceza sahası içinde gelişen pozisyonda röveşata vuruşuyla ağları havalandıran Arjantinli futbolcunun golü çok konuşulmuştu.