SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Puskas Ödülü sahibini buldu! İşte yılın en iyi golü

FIFA The Best Ödülleri kapsamında verilen 2025 Puskas Ödülü sahibini buldu. Arjantin temsilcisi Independiente’de forma giyen Santiago Montiel, 11 Mayıs 2025’te Rivadavia karşısında attığı röveşata golüyle yılın en estetik vuruşuna imza atarak ödülün sahibi oldu.

Puskas Ödülü sahibini buldu! İşte yılın en iyi golü
Berker İşleyen

FIFA’nın bireysel ödülleri arasında en prestijli kategorilerden biri olan Puskas Ödülü’nde 2025 yılının kazananı belli oldu. Dünya futbolunda yılın en estetik golüne verilen ödül, Güney Amerika’dan gelen unutulmaz bir vuruşa gitti.

PUSKAS ÖDÜLÜ SAHİBİNİ BULDU

Puskas Ödülü sahibini buldu! İşte yılın en iyi golü 1

FIFA The Best Ödülleri kapsamında açıklanan 2025 Puskas Ödülü, Arjantin futbolunun yükselen isimlerinden Santiago Montiel’e verildi. Independiente forması giyen genç oyuncu, sezon boyunca attığı goller arasından estetik değeriyle öne çıkan vuruşuyla ödüle layık görüldü.

MÜTHİŞ GOL

Montiel’e ödülü getiren gol, 11 Mayıs 2025 tarihinde Rivadavia ile oynanan karşılaşmada geldi. Ceza sahası içinde gelişen pozisyonda röveşata vuruşuyla ağları havalandıran Arjantinli futbolcunun golü çok konuşulmuştu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu paraya takım kurulur! Dünya devine tarihi ceza: Böylesi görülmediBu paraya takım kurulur! Dünya devine tarihi ceza: Böylesi görülmedi
Ara transferin ilk bombası Beşiktaş'tan! Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin eski yıldızını istiyorAra transferin ilk bombası Beşiktaş'tan! Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin eski yıldızını istiyor
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
son dakika ödül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.