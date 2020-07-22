YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. BÜ, pilot üniversiteler arasında ilk sırada yer aldı

BÜ, pilot üniversiteler arasında ilk sırada yer aldı

BİNGÖL HABERLERİ  | 22.07.2020 11:17 | Son Güncelleme

Bingöl Üniversitesi (BÜ) Web of Science verilerine göre, “Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması” alanında pilot üniversite olarak belirlenen 15 üniversite arasında yayın performansına göre de ilk sırada yer aldı.Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi (AYEUM), Türkiye’deki Üniversite Performans raporlarını yayınladı.

Bingöl Üniversitesi (BÜ) Web of Science verilerine göre, “Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması” alanında pilot üniversite olarak belirlenen 15 üniversite arasında yayın performansına göre de ilk sırada yer aldı.

Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi (AYEUM), Türkiye’deki Üniversite Performans raporlarını yayınladı. 2019 yılında dünyanın en güvenilir veri tabanı olan “Web Of Science” verileri esas alınarak devlet yükseköğretim kurumları farklı göstergeler üzerinden sıralandı. Sıralama, üniversitelerin ürettiği yayınların öğretim üyesi ve toplam öğretim elemanı başına düşen oran temel alınarak yapıldı. Buna göre, 108 Devlet Üniversitesi’nin yayın performansı sıralamasında 6. sırada yer alan Bingöl Üniversitesi, Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması alanında pilot seçilen 15 üniversite arasında birinci, 2006-2008 yılları arasında kurulan 41 devlet üniversiteleri arasında 2., Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan 15 üniversite arasında da birinci sırada yer aldı.
Üniversitenin yayın performansında gösterdiği başarıyla gururlandıklarını dile getiren Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, “Her geçen gün niceliksel olarak büyümenin yanında niteliksel büyüme de kaydediyoruz. Çok genç bir üniversite olmamıza rağmen, ülkemizin asırlık çınarları olan üniversitelerin çok önünde yer almaktayız. Başarımızda emeğin, çabanın ve aidiyetimizin sonuçlarını alıyoruz. Sıralamaya damga vurmamızda emeği geçen tüm öğretim elemanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Instagram'ın zengin çocukları interneti ikiye böldü Instagram'ın zengin çocukları interneti ikiye böldü
Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eyüpsultanlı çocuklar erkekliğe ilk adımlarını attılar

Eyüpsultanlı çocuklar erkekliğe ilk adımlarını attılar

‘Adım Adım Biga’ fotoğraf sergisi açıldı

‘Adım Adım Biga’ fotoğraf sergisi açıldı

Bayburt'ta hayvan pazarında "bayram" hareketliliği

Bayburt'ta hayvan pazarında "bayram" hareketliliği

Malkara TMO’da mahsul alımları devam ediyor

Malkara TMO’da mahsul alımları devam ediyor

Samsun’da baca yangını korkuttu

Samsun’da baca yangını korkuttu

Lezzetin başkenti Afyonkarahisar’da 8 lezzetin daha coğrafi işaret başvurusu yapıldı

Lezzetin başkenti Afyonkarahisar’da 8 lezzetin daha coğrafi işaret başvurusu yapıldı

Bingöl Namaz Vakitleri 22 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:20
Sabah
05:04
Öğle
12:30
İkindi
16:23
Akşam
19:45
Yatsı
21:21

Bingöl Nöbetçi Eczaneler22 Temmuz Çarşamba

Arıkan Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Merkez
Ulaş Eczanesi
Genc
Hayat Eczanesi
Karliova
Solhan Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Solhanspor, iç transferde libero Burak Hazırol ile anlaştı

Solhanspor, iç transferde libero Burak Hazırol ile anlaştı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Bingöl Jandarma Komutanı Yaşar: Korucuları Kendi Personelimden Ayrı Görmedim

Bingöl Jandarma Komutanı Yaşar: Korucuları Kendi Personelimden Ayrı Görmedim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.