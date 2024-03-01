YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Bu radyo tamirhanesine giren zamanda yolculuğa çıkıyor

Bu radyo tamirhanesine giren zamanda yolculuğa çıkıyor

İHA İHA
01.03.2024 12:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta yaşayan emekli Zabıta Memuru Yılmaz Öztürk’ün kurduğu radyo tamirhanesi müşterileri adeta zamanda yolculuğa çıkarıyoyor.

Teknolojinin ilerlemesiyle eski objeler unutulmaya yüz tuttu. Değişen ve gelişen dünyada yenilikler birbiri ardına sıralanırken eskinin özlemini yaşayanlar ise eski objelerle hatıraları yaşatmaya devam ediyor. Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan emekli Zabıta Memuru Yılmaz Öztürk kurduğu radyo tamirhanesinde aynı zamanda 20 bin parça antika ürün sergiliyor. Nostaljik radyoların tamirini de yapan Öztürk, hem radyolara hem de eskinin hasretini yaşayanlara adeta ikinci baharı yaşatıyor.

“ANTİKA DÜNYASI BİR DERYA”

Çocukluk yıllarımda evimizde bir hadise yaşanmıştı diyen Yılmaz Öztürk, “O dönemden beri hep merakım vardı. Köylere, pazarlara gittim. Hollanda, Danimarka, İsveç gibi ülkelerden getirdiğim ürünler oldu. 35 yıllık bir süreç bu. Dükkânda şu an 20 bin parça ürünüm var. Eski radyolar, gramofonlar, plakçalarlar, kasetçalarlar, kasetler, bakır objeler, tesbihler, gümüş yüzük gibi birçok ürün var. Zaten bakırlar kendi başına bambaşka bir seri buna ek olarak porselenler, elektronik cihazlar bulunuyor. Antika dünyası bir derya burada sınır yok” ifadelerini kullandı.

“AKILLI TELEFONLARINDAN BİLE RADYO DİNLİYORLAR”

Radyolara ilgisinden dolayı çocukluk ve ortaokul yıllarında bir tamircinin yanında çıraklık yaptığını belirten Öztürk, “Şimdilerde de eskiye hayat vermeye devam ediyoruz. Günümüzde herkes radyo dinlemese de radyo meraklısı çok. Başka şehirlerden bile tamir geliyor. Lambalı radyo, transistörlü radyolar, kasetçalarlar gibi radyoları tamir ediyorum. Günümüz teknolojisini çok anlamam ama eskiyi iyi bilirim. Radyonun tamir süresi parçalara göre değişiyor. Elimde parça varsa hemen tamir edebilirim ama parçası eksikse birkaç gün tamir sürüyor. Yeni nesil radyo dinlemiyor, telefon bizleri tamamen hayattan koparmış durumda. Tabi eskiye bağlı olan insanlar var. Akıllı telefonlarından bile radyo dinliyorlar bu da bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çanakkale’de 1000 fidanlık ormanÇanakkale’de 1000 fidanlık orman
Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, seçim çalışmalarına devam ediyorLapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, seçim çalışmalarına devam ediyor
Sivas’ta çocuk enfeksiyon uzmanı hasta kabulüne başladı.Sivas’ta çocuk enfeksiyon uzmanı hasta kabulüne başladı.
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 1 Mart Cuma

İmsak
05:35
Sabah
06:58
Öğle
12:49
İkindi
15:58
Akşam
18:31
Yatsı
19:48

Sivas Nöbetçi Eczaneler 1 Mart Cuma

Öztürk eczanesi
Gemerek
Büşra eczanesi
Yildizeli
Nasuhoglu eczanesi
Merkez
Emre eczanesi
Zara
Umut sifa eczanesi
Hafik
Özdemir eczanesi
Merkez
Duman eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.