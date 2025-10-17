SPOR

Bu rekoru ne kıran ne de kırabilecek biri var! Eğer 1 gol daha atarsa...

İngiliz futbolunun efsane ismi Jamie Cureton, 50 yaşında yeni bir takıma imza attı. Kariyerinde Premier Lig’den 9. lige kadar her seviyede gol atan deneyimli golcü, 10. lig ekibi King’s Park Rangers’a transfer oldu. Cureton, bu takımda da gol atarsa İngiltere futbol tarihinde tüm liglerde gol atan tek futbolcu olarak tarihe geçecek. İşte detaylar...

Berker İşleyen

İngiliz futbolunun efsane golcülerinden Jamie Cureton, 50 yaşında kariyerine yeni bir takımda devam etme kararı aldı.

1993 yılından bu yana Premier Lig’den başlayarak 9. lige kadar her seviyede gol atmayı başaran Cureton, şimdi de 10. lig takımı King’s Park Rangers’a transfer oldu.

İMKANSIZI BAŞARABİLİR

Cureton, yeni takımıyla gol atması halinde futbol tarihinde Premier Lig’den 10. lige kadar her ligde gol atan tek futbolcu olarak adını tarihe yazdıracak.

Kariyeri boyunca tam 32 farklı transfer gerçekleştiren deneyimli futbolcu, İngiltere’nin yanı sıra bir sezon da Güney Kore’de forma giymişti. Efsane golcünün kariyerinde 1000’in üzerinde maçta yaklaşık 400 golü bulunuyor.

Jamie Cureton, King’s Park Rangers formasıyla ilk maçına yarın çıkacak.

"50 YAŞINDA OYNAYACAĞIMI HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Cureton daha önce BBC'ye verdiği bir röportaj şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sorunların kol gezdiği bir bölgede büyüdüm. Belki de yanlış bir topluluğun içine düşmüştüm. Neyse ki futbol oynuyordum. Futbol dışındaki her şey bana biraz yabancı. 50 yaşıma geldiğimde hâlâ oynayacağımı hiç düşünmemiştim. Çok minnettarım. Oynamaya devam etme azmi beni bu noktaya iten şey oldu. Futbol bana iyi davrandı ve umarım 10 veya 15 yıl daha teknik direktör veya koç olarak oyunda kalabilirim ve ardından golf oynayabilir veya balık tutabilirim."

FORMA GİYDİĞİ KULÜPLER

Norwich, Bournemouth (kiralık), Bristol Rovers, Reading, Busan I'Cons (Güney Kore), QPR, Swindon Town, Colchester, Barnsley (kiralık), Shrewsbury (kiralık), Exeter, Leyton Orient, Cheltenham, Dagenham & Redbridge, Farnborough, Eastleigh, St Albans City, Bishop's Stortford, Enfield, Hornchurch, Maldon & Tiptree ve şimdi de ikinci sezonuna başlamak üzere olduğu Cambridge City.

En Çok Aranan Haberler

